“Već si počela, čavko?” Haos u “Zvezdama Granda”: Marija napala Viki i takmičara, zbog ovoga je nastao problem

Marija Šerifović i Viki Miljković zaratile su u Zvezdama Granda zbog takmičara Nedima Bećirovića, a pale su i ružne reči između njih.

Naime, zapevali su Marija Stamenković i Nedim Bećirović, a Marija je dala prvo glas za oba takmičara, a onda ih povukla.



– Kada sam videla da je ipak i Boske glasao, ja sam povukla jer inicijalno nisam planirala da im dam glasove. Da im on nije dao, dala bih ja jer smatram da nisu baš za preglasavanje i ispadanje. Meni je ovo bilo dosadno. Kandidatkinja broj jedan, imaš lepu energiju, potrudila si se da imaš lepu haljinu, sve je to okej, ali nije bilo ubedljivo. Kandidat broj dva toliko ovih trilera, mislim ti znaš da pevaš, ali to trpanje trilera je previše. Izgledaš kao da si došao da odneseš nekome poštu, ne mislim na garderobu, nego na govor tvog tela“, iskrena je bila Marija, što se Violeti i nije baš dopalo.

– Pa on se dečko ne bavi pevanjem – prekinula ju je Viki.

– Je l si već počela, čavko?! Nemoj molim te, početak je drugog kruga, ja sa tobom želim da sklopim mir. Ne želim dramu, ne želim tuču, ne želim hitnu pomoć, molim te nemoj upadati u reč članovima žirija. Jedino ti to ovde radiš, jedino ti! Dečko ili se probudi ili lepo uzmi čekić, zidaš kućice i živiš kao Bog – poručila je Marija.

Nakon što je red za komentarisanje došao do Viki Miljković, ona je ponovo pokušala da opravda svog kandidata.

– Zašto vama to smeta? To je oduvek tako bilo i biće, pa ne možete samo vi da pričate i ja da klimam glavom. Dok ja dođem na red zaboravim šta sam htela da kažem. Ovaj dečko je početnik, radi pošteno i pravi kućice i želi da postane pevač! Zar nije šteta da on ne bude pevač? Pa kako možemo mi od njega za dva dana da napravimo da bude Šerif Konjević, treba vremena! Da li vi čujete koliki je on potencijal?!“, rekla je Nedimova mentorka, prenosi telegraf.

Facebook komentari