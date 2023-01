SVADBA U ZADRUZI: EVO KOG DATUMA ĆE SE VJENČATI MILJANA KULIĆ I ZOLA, KAO I KO ĆE FINANSIRATI SVADBU!

– Kada bi se desilo da se venčate u “Zadruzi”, kada bi to bilo? – glasilo je pitanje jednog vernog pratioca ovog TV formata.

– Besmisleno je da pravimo svadbu još uvek, jer nema ni ona 100% poverenja u mene, a ni ja u nju. Ali moja je želja da se to desi, a verujem i njena. Verujem da će se to desiti, bezveze je da kažem datum, treba to spontano da se desi. Naš odnos je sve bolji i bolji i jači i jači, siguran sam da će se to desiti ako nastavimo u ovom smeru – istakao je Lazar.

– Ali ne svakako po ovom vremenu, ja sam meteropata. April, maj… – predložila je Miljana.

– Ja bih voleo da se to desi za moju slavu, a moja slava Đurđevdan. Evo Zole, evo Zole, Bogu da se pomolim. 6. maj – dodao je Čolić.

– Lako je da se pravi svadba ovde o tuđem trošku – brecnula se Miljanina majka Marija Kulić.

– Naša ljubav je ovde počela, bilo bi lepo i da se ovde napravi. Nek se skine ako treba nešto i od naših honorara – predložio je Zola, prenosi pulsonline.

Facebook komentari