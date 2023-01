HOĆE DA JE IZBACI NAPOLJE: Car izgoreo zbog Maje – Ne može da je podnese više! Istrajan u svojoj ODLUCI

Za vrijeme emsije došlo je do konflikta između Filipa Cara i Aleksandre Nikolić koja misli da je možda u drugom stanju sa Filipom Carem.

Nakon što je saznala za moguću trudnoću, Maja Marinković je napravila haos Filipu, a on je sve vrijeme pokušavao da je smiri.

Maja je u stopu pratila Cara loji je na sve načine želio da se otarasi Maje i spava sam u krevetu, a u cijelu priču se umepala i Jelena Golubović koja je stala na stranu svoje rijaliti kćerke.

– Hoćeš da ostaneš u rehabu? – pitao je Car.

– Ne, ja ne izdajem prijatelje – odgovorila je.

– Znao sam, zna ona kako ja razmišljam, tačno me radi na foru. Svaka ti čast za ovo lemurčino – smijao se Filip i zagrlio Maju.

– Neću se ja nikada odreći “mame” zbog tebe, pa ja mamu više volim nego tebe – smejala se Maja.

– Nemoj da me ljubiš, stalno me negdje ljubiš! Šta hoćeš da me izbaciš na Novu godinu? – nervirala se Maja, piše Srbija danas.

– Hoće namjerno to da uradi, ako neko uđe, da preduhitri sve i izbaci te prije toga – dodala je Jelena.

– Nisam dobro, nemoj me dirati Jelena – žalio se Car.

– Došla si na dva dana tu si sedam, pretjeruješ. Na plač sam te ostavio i kuknjavu. Ideš u svoj krevet i ćao – zaključio je Car.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

