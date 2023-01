ADVOKATI IMAJU PUNE RUKE POSLA: STIGLE DVIJE TUŽBE U ZADRUGU!

– Gospođa Zorica Marković nije spomenula njeno ime, niti joj je dotična interesantna, to je čista izmišljotina, još jedan pokušaj da se privuče pažnja preko velikog rijaliti igrača kao što je Zorica Marković. Mi pomno pratimo dešavanja u “Zadruzi”, Ivan Marinković i Zorica igraju svoju igru u rijalitiju, profesionalnu za taj biznis, umesto što svom dragom šalje niz negativnosti i svakakvih nebuloza za slavu i tobože neke inicijalne enigme, malo podrške umesto suza bi mu dosta značilo, a smatra da zna šta je definicija “zla” – poručili su iz Zoričinog tima.



Međutim, to nije sve. Ilija i Dejan Marković, pevačicini sinovi, oglasili su se nakon što je njihova majka konstatovala da je zadrugar Nenad Macanović Bebica prati budući da je pred svima obelodanio da Zorica laže da vozi BMW jer je on lično video koji ključ koristi za otključavanje vozila.

– Čovek je lažov, laže kako zine! Evo ga, parkiran je BMW u dvorištu, to može da se proveri. Neka kaže onda koji Zorica auto vozi, ako on zna? Čovek nema dokaze ni za šta da kaže, niti osnovu, izmišlja sve. Pratili smo situaciju u “Zadruzi”, majka naša nema mrlje na obrazu. Ljudi izmišljaju priče za nju, kad nemaju šta da joj kažu, da joj nabiju na nos. Majka nema kompleks da vozi ni fiću, ni lokomotivu… Sva kola je provozala, nema kompleks ni trotinet da vozi, da upali kombajn, tenk. To vide rijaliti igrači, pokušavaju lažima da je uzurpiraju, međutim to ne prolazi. Bebica izmišljotinama ide linijom manjeg otpora i neargumentovanim pričama. Ako je tako, ako kaže da sve to zna… Ako je Bebica pratio i uhodio moju majku, to je krivično delo, zar ne? Onda je javno priznao krivično delo, uhođenje je nelegalna radnja, on nije nadležni organ! On je onda, sam po sebi, izvršilac krivičnog dela! Ima snimak, pa će odgovarati na sudu za to. Hvala mu što je priznao krivično delo, ako je to zaista tako – ispričao je Zoričin sin, prenosi pulsonline.

Facebook komentari