PRED RASKIDOM?! Zvezdan pokušava da POKORI Anđelu – Ne može da podnese njen BEZOBRAZLUK! Jedva se KONTROLIŠE

Za vrijeme emisije “Pitanja gledalaca”, voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo upućeno Zvezdanu Slavniću u vezi njegovog odnosa sa Anđelom Đuričić, o kojem se dosta spekuliše u Bijeloj kući.

– Da li si u nedjelju pokušao da raskineš sa Anđelom? – glasilo je pitanje.

– Ne, naravno. Ono je bila neka raspravica koju smo riješili – rekao je Zvezdan.

– Ona nije znala šta ju je snašlo, baš ste se mimoilazili u stavovima – rekao je Darko.

– Biće to još sto puta sigurno, ali ne, naravno da nisam. Da sam htio da raskinem ne bih se raspravljao. Nadam se da neće biti toliko učestalo i dugometražno, ali dobro. Ne znam šta sam joj sve rekao. Neke te stvari koje, tj. to što kažem doći će na to moje. Pričam joj prijateljski, ona ima taj neki bunt, pa poslije dođe i kaže da sam u pravu i da shvata šta se desilo. Nikad ne bih pričao samo da bih bio pametniji, ne tjeram mak na konac – rekao je Zvezdan.

– Da li je njeno mišljenje jer je mlađa po difoltu pogrešno? – pitao je Darko.

– Želim da joj pomognem. Ona je takva kakva jeste, nisam htio da je mijenjam i učim, samo kažem kao što bi i ti rekao svom prijatelju da za neke stvari nema potrebe da radi jer je kvalitetan čovjek i jako lijepo vaspitana. Nisu to ne znam kakve stvari da bi se ona mijenjala iz koijrena. Kad udariš u zid što se tiče priče, bolje da odeš, pa se vratiš. Otišao sam da popijem sok i vratio se. Neke stvari su kroz moje oči, ne kroz moje oči već je tako. Ne želim da je mijenjam, ali za neke stvari nema potrebe da se tako ponaša – rekao je Zvezdan.

– Problem je bio jer sam teška, tvrdoglava i mislim da sam uvijek u pravu. To je generalno moj problem u svim odnosima, malo sam teška i teško popuštam. Kad shvatim da sam pogriješila stvarno se pokajem. Problem je bio moje ponašanje što sam mu stalno sitnice zamjerala. Kad smo se družili nismo mogli da zamjeramo jedno drugom sitnice. On je tih nekih par sitnica zamjerio i nakupio i pokazao mi da nisam u pravu. Ne brani mi da iskažem svoj stav, nego mi samo govori da ne ulazim u bespotrebne rasprave. U nedjelju sam stvarno samo ja kriva i mi žene imamo te bubice i tražimo povod za svađu da bi nam bilo lakše. Bila je to zdrava rasprava. Ja se teško navikavam da on spava sa mnom u krevetu jer sam navikla da mi sve bude sređeno, ali sad je u dvoje i navikavam se. Čovjek je svih dana dok mi je bilo loše pazio, vodio računa i brinuo kao niko nikada o meni. Smatram da je dobro što se desilo – rekla je Anđela, pieš Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari