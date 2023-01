“TI SI JADNA DJEVOJKO!” Car kroz MIRIS BIJELOG LUKA ispreskakao Marinkovićevu, a ona NE MOŽE da mu odoli

Filip Car i Maja Marinković sjedili su za crnim stolom i večerali, međutim to nije bila obična večera.

Zadrugarka mu se sve vrijeme umiljavala, dok Caru i nije bilo do nikakvih ljubavnih igrarija sa njom.

– Ti si jadna djevojko, kome ti možeš reći da nekog voliš – rekao je Car.

– Tebi – odgovorila je Marinkovićeva.

– A ljubiš se sa neprijateljem, hajde jedi to, opaliće te laktom – nadovezao se Filip.

– Rekla sam ti da se ne ponašaš agresivno, tužit će te neko. A ti zoveš tu neke paćenice da me prozivaju po sobi. Jedini pravi korak ti je ovaj ove (aludirala na sebe) – rekla je Maja.

– Ti si korak do ludnice. Vidiš ovaj bijeli luk, to si tu. Kada se čovjek upari sa tobom, na korak je do ludnice, groba, zatvora i pakla. Ja bih da preskočim sve to – zaključio je Car.

