Rijaliti je ružna prošlost: Nadežda i Toma Panić emotivno o svemu što ih je zadesilo

Nadežda Biljić i Toma Panić, bivši učesnici rijalitija Zadruga, gde su se i upoznali, pričali su o svom sadašnjem životu i problemima sa kojima se nose svaki dan, piše Ekskluziv.rs.

Život Nadežde i Tome danas skroz drugačiji

Njih dvoje su dobili sina Longa, koji sada ima 3 godine, ali i dalje nije progovorio.

Par je prvo živio u Valjevu, odakle Nadežda potiče, a nedavno su se preselili u Svilajnac, rodno mjesto Tome Panića, gdje trenutno žive povučenim i mirnim načinom života.

– Ovdje smo izgradili svoj svijet. Živimo skromno, nenametljivo i mirno. Ne družimo se sa sugrađanima i komšijama, posvećeni smo djetetu i trudimo se da iz njega izvučemo maksimum – ispričali su Toma i Nadežda, a njihov sin je rođen prerano, sa jednim kilogramom i u sedmom mjesecu trudnoće.

– On je sitniji nego njegovi vršnjaci i još uvijek ne govori. Sada je u fazi kada ne miruje, grize sve što mu se nađe na putu, uključujući i sto – ispričao je Toma kroz osmijeh.

– Nadežda bi voljela da rodi još troje djece, ali sam joj ja rekao da ćemo sačekati dok Longo ne bude onakav kakav treba da bude. Da progovori, da se razvija u skladu sa svojim godinama, da ga izvedemo na pravi put.

– On sve zna i razumije, ali ne umije da kaže. Iako je vezan za mene, ja se trudim da od njega ne napravim majčinog sina. Iako svi kažu da liči na mene, ja tvrdim da je isti otac – izjavila je Nadežda.

Praznike su proveli u svom domu u Svilajncu, gdje trenutno i žive, a evo i šta su sebi poželjeli za naredni period:

– Imamo velike planove. Snimili smo novu pjesmu koja se zove Pahulja, a koju je ekranizovao Dejan Milićević. Do kraja godine ćemo se truditi da izbacimo još par dobrih pjesama. Voljeli bismo da više nastupamo, putujemo i da ova godina u poslovnom smislu bude naša – izjavio je Toma, pa se Nadežda nadovezala:

– On želi da me postavi na sam vrh domaće estrade jer smatra da mi to mjesto zbog mog glasa pripada. Ja sam njemu poželjela da se posveti modelingu jer je to njegova ljubav.

Nadežda Biljić je izjavila da slabo kuha, trudi se, ali kaže da joj ne polazi nešto za rukom.

– Kuham, ali ne sjajno. Kada god nešto pripremim i potrudim se, on mi kaže da nije dovoljno slano, slatko, te da nije ukusno… Zato češće kuha on, ili čak njegova mama. Neću da se miješam, da se ne uvrijede – bila je iskrena.

Rijaliti im je ostao u ružnom sjećanju, a o tome ne vole mnogo ni da govore:

– Ne želimo da se uz naše ime spominje rijaliti, iako smo svjesni da smo bili dio toga. Smatramo da je to iza nas, dio je naše ružne prošlosti. Imamo svoje profesije i želimo da nas ljudi po tome prepoznaju – potvrdili su oboje.

Da je život Nadežde i Tome okrenut za 180 stepeni, govori činjenica da su oboje prestali sa konzumiranjem alkohola.

Ne konzumiraju ga čak ni kada je nazdravljanje u pitanju:

– Probali smo, vijdeli smo da ne umijemo da pijemo niti da se ponašamo kada popijemo. Kada bismo znali da stanemo i zadržimo se na jednom piću, nazdravili bismo uvijek, ali pošto ne umijemo, onda i ne pijemo. Često se šalimo da izgledamo kao liječeni alkoholičari kojima kada pomeneš riječ alkohol, skaču kao opareni – bili su iskreni oboje.

