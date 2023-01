“NIJE VRIJEDAN DA MI BUDE DRUG!” – Anđela POPLJUVALA Mensura, nakon što je dobila informaciju iz SPOLJNOG SVIJETA!

Mensur Ajdarpašić negativno je komentarisao vezu između svoje drugarice Anđele Đuričić i zauzetog Zvezdana Slavnića.

U emisiji “Pitanja gledalaca” prvo pitanje upravo je bilo vezano za ovu tematiku.

– Šta misliš kakvo mišljenje o tebi sada ima Mensur? – pročitala je Ivana.

– Vjerujem da čim dolazi ovo pitanje da je promijenio mišljenje o meni, ali ako će neko ko je dobar sa mnom da promijeni mišljenje o meni jer sam se zaljubila. Bilo bi mi jako žao da je promijenio mišljenje, ali ako je jedan moj postupak promijenio mišljenje koje je imao, onda znači da nije ni vrijedan da mi bude drug. Kada nekog volite, volite i kad griješi – rekla je Anđela.

– Vjerovatno je da se razočarao, jer je on nju veličao kaoo nijednu djevojku, razočarala ga je. Znamo svi da su oni bili bliski i da je to bilo sumnjivo. On je govorio da je ona ponos i dika, ali mislim da je nije vrijeđao, ali očekivano je to – rekao je MIia.

– Vjerujem i ja, ali smatram da me on ne bi gledao samo kroz jedan postupak – dodala je Anđela, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari