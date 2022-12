“TAKVOG KRETENA NE TREBA PUŠTATI DA LUPETA!” Lukas žestoko udario na Dejana zbog voditeljke “RIJALITI RETARD”

Aca Lukas žestoko je udario na Dejana Dragojevića zbog voditeljke Tamare Galijano.

Muzičkoj zvijezdi je zasmetalo to što je pobjednik Zadruge javno uvredio domaćicu rijaliti formata kao ženu.

Podsjetimo, Dragojević je demantovao da je u vezi sa Tamarom, te je osuo paljbu po njoj i istakao da je sve izmislila samo kako bi bila u medijima.

– Stop! Voditeljka mi nije djevojka. Djevojka koja samu sebe nameće u odnos u kom nije jer je vidjela da izlati na portale je slična onoj koja radi iste stvari za novac. Samo je u ovom slučaju novac medijski prostor. Ćutao sam dva dana, ali znate mene. Ja režim britkom saboljom. Ne diraj mečku. Moja djevojka nit ima Instagram, niti je u medijima. Ona je sad pored mene, dosta mi je djevojaka koje idu sa splava na splav – rekao je je Dejan na Instagramu što su mediji prenijeli.

Lukas je stao u odbranu voditeljke:

– Ne podnosim kada se bilo ko prema bilo kojoj ženi ponaša bahato i sadistički samo zato što misli da je muško, a u stvari je pička. Vidio sam da se oglasila istrošena truleks krpa iliti bivši od Dalile kojem jedino neko neće da dira ribu (da ne budem vulgaran) ako počne da se zabavlja sa ženkom krokodila – kaže Lukas.

– Preko one stvari su mi nerelani rijaliti izdanci koji misle ako su bili u ovakvom formatu da mogu da pričaju i da seru po kome god hoće, a nisu svjesni da su oni puni govana sami sa sobom – žestoko je udario popularni muzičar.

On smatra da je nedopustivo da Dejan vrijeđa voditeljku ni u medijima ni na društvenim mrežama:

– Uopšte ne ulazim u to ko je u pravu i ko je šta rekao, ali nedopustivo je da takav čovjek vrijeđa žene u medijima, ili na društvenim mrežama, pa mediji prenesu to je totalno nebitno, samo zato što misli da je muško. Očigledno da ima problem sa ženama… Izgleda da ih slabo čuva. Možda je najbolje da nabavi muškarca za djevojku, pa možda u tom slučaju održi vezu. Tu djevojku koju je on isprozivao poznajem i znam da nije pro.titutka. Sve i da jeste otkud mu pravo to da iznosi i takvog kretena ne treba puštati da lupeta po novinama. Treba izmusliti neki novi časopis neka se zove “Rijaliti retard” i neka tamo s*ru i lupetaju gluposti. Ponavljam, ne branim nikoga i ne znam šta je bilo među njima i ne zanima me taj dio, ali me zanima kada čitam u medijima da naiđem na takve bljuvotine izgovorene od ljudi kojima treba zabraniti da pričaju. Počinjem da imam osjećaj da od svih tih rijaliti idiota živimo nerealan život. Pun mi ih je više – izričit je on.

Pjevač smatra da je Dragojević sebe precijenio:

– Najjače od svega je kada takav primjerak kaže da neko hoće u medije preko njega, u prevodu ističe da je poenta na njemu. Dokle ide nerealnost ovog realnog igrača. Pa to bi svako normalan krio kao zmija noge, a ne još da se i hvali. Ja sam šokiran. On izgleda dođe ženskom rodu kao onaj bikčić veseljko što priprema krave za prave bikove – zaključuje Lukas, piše Kurir.

