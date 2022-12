OGLASILA SE TAMARA! Lažna Dejanova djevojka objasnila šta se desilo: Dragojević je PONIZIO: “Nepijatno mi je”

Nakon što je Dejan Dragojević na svom Instagram profilu demantovao da je u vezi sa voditeljkom Tamarom Galiano, te ju je nazvao pogrdnim imenima, televizija Pink je stupila u kontakt sa njom.

Dejan je Tamaru nazvao “medijskom pro.titutkom”, a ona nije krila svoje iznenađenje i zaprepašćenje.

– Iskreno, zatečena sam, jako je neprijatno. Bez veze mi je. Toliko je ružno sa njegove strane, da me naziva pro.titutkom, da li ima razloga za to? Ja njemu ništa nisam uradila, nisam nijednu izjavu dala novinarima. To je otišlo predaleko. Ja sam se sprdala na tu temu u emisijima, tri dana u emisiji govorim “moj medijski dečko”. Nisam u priči, svi se smijemo, vidimo da je fejk priča. Ja sam njega prvi dan kad je izašla vijest pozvala, on mi se nije javio. Napisala sam mu: “Čovječe, ovi nas smuvali, mi se ni ne poznajemo”, ne znam ni da li me je “sinovao”, nije ništa odgovorio. Ja sam mislila da to njemu vjerovatno sad imponuje zbog trenutne situacije zbog Aleks, meni je to okej, jer nemam bukvalno nikog, slobodna sam, nemam ni kučeta ni mačeta, muža, djecu. Vidim da se ne odaziva, meni je bilo okej, zbog emisije da ispromovišemo. Rekao je da će doći u emisiju kod nas, tako da mi je još više bez veze sad. Stvarno ne znam šta sam mu uradila, nisam iz te priče – rekla je Tamara i dodala:

Jesam iz Beograda, imam tu priču, ali nisam pro.titutka, niti sam u životu radila tako nešto. Završila škole, muzičku školu, sekcije, glume, završila fakultet i to mi kažeš. Jako mi je loš osjećaj. Toliko se loše osjećam da me neko nazove pro.titutkom, nisam iz tog svijeta. Vidjela sam da me nije imenovao, vjerovatno da ne bih mogla da ga tužm, ne bih se ni bavila time, ali vidim da se većina tih rijaliti igrača bave time, vjerovatno žive od toga, mene ne zanima to. Mogao je da demantuje to prvi dan. Sprdamo se u emisiji, šalimo se svaki dan, svi vide da je to šala. Ja sam se sinoć čula sa Davidom, on mi je rekao: “Samo iskuliraj cijelu situaciju”. Nikome nisam nijednu izjavu dala, samo smo stavili na našu stranicu ko je djevojka za kojom se Dejan okrenuo i kad smo otkrili da sam to ja, krenula je ta priča. Pretjerili su sada, kao vjeridba, upoznala njegovu mamu, Veternik, veseli se, čitam šta pišu i pitam na svom storiju, šta li je sljedeće, da li ću biti trudna. Mogao je da prebaci to na zezanje, ovo je jako ražno. Nije mi se javio, zvala sam ga – navela je Galiano za Pink.rs.

