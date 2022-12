Kako je voditeljka RED televizije, Tamara Galijano, za Pink.rs potvrdila sve sumnje i spekulacjie da je u vezi sa Dejanom, Pink.rs stupio je u kontakt sa Aleksandrinom majkom, Slovenkom Nikolić, koja je ovu Dragojevićevu vezu prokomentarisala.

– Šta to mene intresuje? On je našao devojku davno, samo to nije prikazivao. Nije bila ova, bila je jedna, pa druga, pa treća. I ovo će se završiti vrlo brzo. Jao Bože, jao…To mene ne dotiče – poručila je Slovenka za Pink.rs.

