Ovo je Sara, kćerka Zvezdana Slavnića, samo je godinu dana mlađa od Anđele

Zvezdan Slavnić danima unazad je u žiži medijskog interesovanja zbog javne prevare sa Anđelom Đuričić. On je tokom emisije u Bijeloj kući progovorio o svojoj porodičnoj situaciji, pa završio u suzama zbog kajanja koje osjeća.

Zadrugar je priznao da se kaje što u nekim trenucima svojoj kćerki nije posvetio dovoljno pažnje, a Zvezdanov otac, legendarni košarkaš Moka Slavnić, otvoreno je pričao o tome kakav odnos ima kćerka Zvezdana Slavnića, koja ne voli da se eksponira u javnosti, sa ocem.

– Prvo, zna se da očevi više vole kćerke nego sinove. Život ga je bacao tako da nije mogao da bude sa njom onoliko koliko želi. Takve su bile okolnosti i prethodna priča Kulićeve – Miljane i Ivana, mu je dala šlagvort da se sjeti neke svoje situacije. Velika je razlika kad neko ništa ne uradi za svoje dijete, u bilo kojoj godini i neko kad je želio više, a nije uradio koliko je trebao. Lično znam koliki je emotivac – pa dodao:

Ne treba on da objašnjava ukućanima, nego da spoljni svijet shvata. On je do sad imao zaista ekstremno emotivne izjave, iskrene i igrom slučaja je pobrao mnogo simpatija od javnosti, a ne želeći da to uradi ili da je nešto slagao. Slavnići ne lažu. Prije sam gledao „Farmu“ da vidim da li postoje granice pokvarenosti i gluposti među učesnicima i to me je intrigiralo. Zamišljao sam kako bih se ponašao i došao sam do zaključka da ja ne bih izdržao – rekao je Moka i dodao:

-Zvezdan je drugačiji i drago mi je. Zaista sam u jednom trenutku mislio da će dobro jednom da pobjedi kvarnoću. Ne mora da dođe daleko, ali je pokazao ko je i kakav. Da li dobrota može da pobjedi zlo? Nijedan koji se fino ponašao nije prošao. Pomislio sam možda će da prođe bolje nego otac koji se ne žali na igračku karijeru. Ima tu još dobre djece, 99 odsto mogu da budem otac, a 75 odsto i deda. Gledam i volim da gledam kolorit raznih karaktera i žao mi je kako misle da prečicom i trenutnim šarmom, očijukanjem će da dođu daleko. Žao mi je njih, osjetljiv sam na kćerke, možda jer nisam imao kćerku.

O Sari Slavnić ne zna se mnogo osim toga da je samo godinu dana mlađa od djevojke u koju se njen otac zaljubio, a složit ćete se kćerka Zvezdana Slavnića plijeni ljepotom.

