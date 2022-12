“ISTINA JE DA SMO DEJAN I JA ZAJEDNO, DALILA JE DAVNA PROŠLOST!” – Voditeljica potvrdila vezu sa Dragojevićem: Ovo su SVI DETALJI

Kako Kurir saznaje, varnice između njih su sevnule na prvi pogled poslije slučajnog susreta na jednom događaju, a koliko je odlijepio za njom, svjedoči i to što je njihove intimne trenutke maženja podijelio i na svom Instagramu, zbog čega su mnogi pomislili da je u pitanju Dalila Dragojević. Ipak, ruka na snimku je Tamarina!

Kako bismo proverili naša saznanja, kontaktirali smo sa atraktivnom voditeljkom, koja u početku nije htjela ništa da komentariše.

– Zaista ne bih komentarisala ništa na tu temu… Dejan mi je super frajer i mislim da je dobar dečko, rado bih izašla na dejt s njim, što da ne? – rekla nam je najprije Tamara, a kada smo je suočili s našim saznanjima, riješila je sve da prizna:

– Ne znam stvarno kako ste to uspjeli da saznate, ali imate tačne informacije. Istina je da smo Dejan i ja na početku jedne lijepe priče. Varnice su sijevnule na prvu, kao što možete da vidite na snimku, koji je nastao krajnje spontano. Volim frajere koji ne kalkulišu. Dejan je na sve načine pokušavao da dođe do mene i uspio je. Od četvrtka se ne razdvajamo, toliko smo se smijali kad su ljudi pomislili da je na snimku na kome se vide naše ruke – Dalila. Kakva crna Dalila, ona je davna prošlost! Dejan je pravi džentlmen. Žao mi je samo što je do sada pravio katastrofalne izbore kada su žene u pitanju. Ovog puta je napravio pravi izbor. Vidjet ćemo koliko će sve ovo trajati, ali važno je da se zna da je sada Dejan – zauzet dečko – priznala nam je Tamara.

Inače, prije nekoliko dana se na Tiktoku pojavio viralni video, na kom se pobjednik “Zadruge 5” okreće za misterioznom atraktivnom djevojkom.

– Opa, Boro! Bogami, tako da… Stvarno, vitka noga, svaka joj čast – govorio je Dejan zbunjeno dok je gledao upravo ka Tamari.

