“ONA, PA DESET MJESTA PRAZNO, PA MILICA I MAJA!” Car pred MILIONIMA otkrio koliko je FASCINIRAN Aleksandrom

Filip Car je sinoć u emisiji ustao i u svom izlaganju otkrio koliko je fasciniran Aleksandrom Nikolić, njenim ponašanjem nakon raskida i stavom, tvrdeći da je drugačija osoba od one sa kojom je bio.

– Ne znam više šta da kažem, jedno priča, drugo radi, to je njegova mana. Sam kaže da je pogubljen, ne može da se vadi na to. Ako neko treba da se vadi na to, to sam ja. Ružno je to što je uradio. Ne znam koji mu je cilj bio, da ponizi mene ili nekog drugog. Teško mi je, pred njim plakati neću, ne volim da me neko žali. Ružno je ispalo sve to, imala sam očekivanja od njega. Nisam očekivala da će preko noći uraditi neke stvari. Ali bolje i sada, nego kasnije. Da se desilo kasnije, teže bih podnela. Vidim da mu je krivo. Vidim. Nadam se da me ne laže. Sve se kosi ono što kaže sa onim što radi. Najbolje je ovako i za njega i za mene. Ja nisam za tako neke zavrzlame. Ja sam za ozbiljnu vezu, on nije za to, nego za druge stvari, što poštujem. Treba da radi šta hoće, a ne da bude na silu sa mnom ako ga privlači neko drugi – rekla je Aleks.

– Boji se da se ne zaljubi, pa da ne prođe kao prije. Nema povjerenja u Aleks – ubacio se Miki Đuričić.

– Kaže i da ima problema zbog neke moje prošlosti – dodala je Aleks.

– Samo ću reći da me svako njeno izlaganje fascinira, ne znam je takvu, ni prošle ni pretprošle godine. Stav njen, držanje, mene toliko iznenađuje, da se tih stvari bojim. Pričao sam napolju prije nego što sam ušao sa Brunom, kaže Bruno: “Da li je ovo ona djevojka? Koliko se namazala…”. Ja sam rekao da se i meni čini to. Fascinira me kad priča, oduševljavaju me te stvari, ali ih se i bojim – pričao je Car.

– Sjeti se prošle godine kad si Dalili rekao da treba da se ponaša kao Aleks, a ona ti kaže da će da te pomiri sa njom – istakao je Milan.

– Da, bilo je tako, da treba da sluša muškarca sa kojim je, držanje itd. Zato sam rekao i Matoroj ono, imam osjećaj kao da sam prvi put sa njom, nisam bio sa istom ovom osobom. Sazrela je, drugačija je. Ima posebno mjesto u mojoj glavi. Ona, pa deset mesta praznih, pa možemo Maju i Milicu… To je već sad tako, a tek vremenom… Potrudit ću se da zbog nekih stvari koje su vreijdne… Vrijedi ona da se potrudim da budem njen prijatelj. Više mi je stalo da budem njen prijatelj, nego momak neke druge djevojke – dodao je Car, piše Srbija danas.

