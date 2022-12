POLICIJA REAGOVALA?! Maja napravila POMETNJU zbog Cara: VRIŠTALA na sav glas – Sve uznemirila! Jezive scene

U aktuelnoj sezoni “Zadruge”, na samom ulasku rasturio je vezu Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, da bi ubrzo ostavio Aleksandru zbog Milice Veselinović. Ni njihova veza nije bila dugog daha pa se vratio prethodnoj djevojci. Car se ni tu nije zaustavio i javno ke raskinuo sa Aleksandrom i otpočeo odnos sa Majom Marinković koja se klela u svoju ljubav prema dečku, Bilalu Brajloviću.

Nakon svega, Maja je raskinula sa Bilalom, navodeći da ne može da vodi računa o tome da li joj je vjeran dok nije u rijalitiju, ali je takođe i istrajna u stavu da se neće pomiriti sa Filipom iako su im druženja postala sve intenzivnija, a ni didiri i bliskom im ne izostaju.

Neminovno je da se Car nalazi u začaranom krugu i da ne zna kojoj će prije djevojci da se posveti.

U jednom razgovoru sa Mikijem Đuričićem on je otkrio dešavanja iz spoljnog svijeta koja javnosti nisu bila poznata do sada.

On je istakao kako je navodno Maja Marinković pravila probleme zbog njega po Novom Beogradu i da je policija morala da reguje, kao i da ga je Milica zvala na tajne sastanke, ali da se on nije odazivao pozivu.

– Vjeruj mi one to ne rade radi priče, nisu one prvi put u rijalitiju, znam ja kad je iskreno, kad ne. Da one rade radi priče, iz***ao bih ja njih prvu noć i metla. Maja ne može pobjeći od svoje emocije prema meni, to traje već tri godine. Pa nije joj priča da ide po A bloku i vrišti i da ljudi zovu policiju. Nije Milici priča da me napolju moli da se nađemo i vidimo da niko živ ne zna i da dolazi tri puta na mjesto, a ja ne dođem. Znam ja kad je priča kad nije – rekao je Car.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari