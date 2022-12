ŠOK OBRT! SAMO SA NJOM ŽELI OZBILJNO: Car vidi budućnost sa ovom zadrugarkom – Postavio sebi jasan CILJ u rijalitiju

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji “Pitanja gledalaca” pročitala je pitanje za Maju Marinković koje se odnosi na njen odnos sa Filipom Carom i Bilalom Brajlovićem.

– 20 dana provociraš Cara, pa poslije Bilal lud – glasilo je pitanje.

– On je bio tu. Znaš kako, ne znam zašto se toliko to mjeri meni, ako se potenciralo meni da ja to radim – rekla je Maja.

– Nama si ovdje nabijala to na nos, je**la si nam majku – rekao je Mića.

– Meni niko ne može mišljenje da nametne. Slažem se sa gledaocem, ali nisam bila fejk. Ja sam drugarica, volim da se zagrlim i to – rekla je Maja.

– Kako može tvoje drugarstvo da bude jače od ljubavi sa Bilalom? Ako joj je Car drug, što je prekidala sa Bilalom – rekao je Mića.

– Milica, Maja, bilo ko ne može da ih ispoštuje, ja ću. Nećemo imati kontakt s njima – rekao je Car.

– Ja sam jutros rekla da je poptuno nebitno, da sam nešto uradila, pa da se zabrinem. Da mi se neko zavukao u krevet, da sam imala s**s – rekla je Maja.

– Vi ste trebale da donesete tu odluku. Nisam došao ove godine ovdje da radim sve što sam radio prvu godinu. Došao sam ove godine da se zaje**vam, pa ako se nešto desi, desi se. Zaje**vam se ja sam sa sobom, ne sa njima. Znam koliko meni dođe to na naplatu kasnije. Znam šta Maja očekuje, Milica je premlada, a Aleks jer sam imao sa njom nešto ozbiljnije. Ja sam rekao da ozbiljno mogu biti samo sa Aleksandrom. Situacija je malo nezgodna, sve se to vuče spolja i Milica i Maja – rekao je Car, piše Novi.

