“NEMOJ NA SILU!” – Filip Car SPOPAO Maju protiv njene volje! Brutalno ga spustila na zemlju OVIM RIJEČIMA!

Za kratko vrijeme boravka u “Zadruzi 6” Filip Car je stekao titulu najvećeg zavodnika.

Pored Aleksandre Nikolić i Maje Marinković, on redovno flertuje i sa Milicom Veselinović.

Ipak izgleda da je Car počeo da gubi svoj šarm, te dobija korpu za korpom. Prvo ga je Aleks više puta odbila danas, a Maja ga je čak i ugrizla.

Maja je prišla garnituri na kojoj je bio Filip sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Bokijem Simićem. Maja je otkrila Caru da ne može da spava jer misli na Bilala.

– Zabrinula sam se, muči me mali, mamu mu i to baš. Ispeglat ću ja to kad tad. Uzet ću ja sve pod svoje. Nego kako si ti? Što si se ugojio 20 kila, otekao si, nabubrio si… Ovisnik si od alkohola – rekla je Maja.

– Slabo si imala s**s od kako sam ja ovdje – rekao je Car i krenuo da spopada Maju.

– Nemoj Filipe, pa nemoj na silu! Tvoje i moje je odavno prošlo. Ti nemaš dva grama mozga Filipe, ti radiš na džojstik, izgubio si kompas od kako sam ja ovdje – dodala je Maja, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu ispod teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari