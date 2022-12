STIGLA JE KARMA DEJANA DRAGOJEVIĆA Aleksandra slomljena zbog Maje i Filipa, našla utjehu u njemu! U ISTOM KOŠU

– Ne obraćam mu se, on mi priča neke bajke, da sam ja kriva. On ima tripove u svojoj glavi – pričala je Aleks.



– On je hteo da pričamo, ja sam rekla: “Okej, ali nema nešto da se raspravlja. Imaš svu slobodu, Maja, Milica, Sofija Una, budi sa kim hoćeš, sa mnom više nisi”. Znaš kako je meni, Bebice? Ne mogu da objasnim. Neću da kukam ovde, plačem i očajavam – pričala je Aleks, prenosi kurir.

Facebook komentari