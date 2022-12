ALEKS BRUTALNO PONIŽENA PRED SVIMA – Car hvalio Majino umijeće u krevetu! Nikolićeva VAN SEBE od sramote

Tokom emisije “Pretres” sa Milanom Miloševićem, Filip Car je otkrio šta se to dešavalo sa Milicom Veselinović u spoljnjem svijetu, a potom pred cijelim stolom i pred Aleksandrom Nikolić hvalio umijeće Maje Marinković u krevetu.

– Hoću totalno da se izuzmem iz ove priče! Se*s sa Milicom nisam imao, to je pod broj jedan. Ono što je nas spojilo je nešto van kamera i van rijalitija, trebali smo da se nađemo, ali sam ja za*ebao! Poslednji put sam za*ebao kad je bila u karantinu… Ja sam zaglavio u Skadarliji sa nekim prijateljima, a trebali smo da se vidimo pre nego što je otišla u karantin. To što ona ovde radi mene ne zanima, ali realno nismo imali ništa ozbiljno, to je istina… Ona je napolju stvarno bila lojalna, ništa nije drukala mene ni novinarima ni nikome. A to što ona ima sa Markom, stvarno nije moja stvar… Kada bih se upalio ja kao što umijem, bilo bi kako ja kažem… Milice, nema ništa od toga, tako da nema potrebe da se dodvoraaš meni… – rekao je Filip.

– Ne radim ja ništa zbog tebe – prekinula je Milica.

– Vidim ja sve ko Nostradamus, ali sam preuzeo krivicu na sebe da Milica ne bi bila kriva! Ponavljam, sve što je bilo, bilo je napolju. Telefonirali smo svaki dan, pričali, dogovarali viđenje, to je jedina istina – nastavio je.

– Ja sam ovog ljeta pazila na sebe jer sam znala da ću da uđem i jer nisam željela da ulazim u ove situacije – vikala je Milica.

– Da li ti je Milica rekla da se čula sa Mensurom pred ulazak? – pitao je Milan Aleks.

– Jeste mi rekla to, ali zaista to nije ništa strašno, to joj je bivši momak – odgovorila je Nikolićeva.

– Ja sam rekla da mi je pisao sa lažnog profila, ali se nismo vidjeli i to jesam rekla. Iskreno, ne znam kakva bi mi bila reakcija da ga vidim. Danas, kada je stigao onaj meda gdje piše ‘Mensi’, nisam osjetila ništa – nastavila je da više Veselinovićeva.

– Mi jesmo komentarisali kakav je Filip u krevetu, ali na osnovu onoga što smo vidjeli na klipovima – rekla je Milica.

– Nemoj sad da lažeš – viknula je Nikolićeva.

– Moji i Majini se*sualni odnosi, bili su drugačiji od svih onih ovdje koji su bili! Bili su dobri, dugometražni i sjajni! Izvini Majo, ti si sada u srećnoj vezi, ali moram ovo da kažem, jer nas spominju – rekao je Filip.

– A zašto ih ne ponovite? Očigledno je da Filip ponovo želi da opšti sa Majom – zaurlala je Aleks.

– Nemojte da me miješate molim vas, iz poštovanja prema Bilalu ne mogu to da komentarišem – branila se Maja.

– Hajde da budemo malo iskreni, sve vreijme gledaš u Maju, a i ona u tebe – rekla je Aleks, piše Srbija Danas.

