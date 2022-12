MAJA IZDRŽAVALA DEČKA U ZATVORU! ISPLIVALI ŠOK DETALJI IZ PROŠLOSTI: Oglasio se Taki posle gorkih suza ćerke i rekao OVO!

Naime, Marinkovićeva mu je u suzama poletela u zagrljaj, a njih razgovor i rastanak, rasplakao je milione gledalaca koji su to pratili uživo.

Tim povodom, kontaktiran je Majin otac, Taki Marinković, koji je prokomentarisao ovaj emotivni susret, ali i njen nastup na “Zadrugoviziji”.

– Hvala Bogu nisam gledao uživo, pa sam gledao na jutjubu. Bilo je mnogo emotivno, nije svejedno kada gleda neko svoje dete kako plače. Vidim da se iskreno zaljubila. Smirila se i ućutala i sve se to vidi! Neće Maja njega da proda, nema šanse. Nije prodala ni onog što ga je izdržavala u zatvoru toliko godine, ispala mu je lojalna do kraja, čak i na njenu štetu. Između nje i Cara? Nema tu ništa. To je ispričana priča. Zna Maja da je diskvalifikovana zbog njega prošle godine, on je to i javno rekao tamo. Videćete šta će Maja da dobije sada za slavu, moraću kombi da uzmem. Sutra će Maja ostati u frasu kada bude videla šta sam joj poslao za slavu, ali nisam poslao samo za nju, poslao sam i za Bilala – rekao je Taki.

Isti dan, odvila se još jedna spektakularna “Zadrugovizija”, na kojoj je Maja nastupila sa Nenadom Macanovićem Bebicom uz numeru Maus Makija “Bog i Batina”, koja je defitivno pored Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, obeležila ovu Zadrugoviziju, ali je i pokupila brojne simpatije i pozitivne komentare, pa i samog Maus Makija koji se oglasio na svom Instagram profilu.

Majinog oca, Taki je odgovorio kako gleda na Majin nastup na šta je on istakao da je zadovoljan, ali i da mu od reakcija publike, “gori” telefon.

– Ja vidim koliko su mi ljudi poslali klipova, čak je i taj dečko koji izvodi tu pesmu okačio i tagovao i napisao: “Maja je izgrmela na sceni”. Ona je shvatila Zadrugu kao posao, zato je dala sve od sebe. Trebala je i Marija Kulić da izađe sa nekom batinom, da ih nauči pameti (smeh). Prezadovoljan sam i oduševljen! Vidim ja to po komentarima, gori mi telefon! – zaključio je Taki.

Pink/Kurir.rs

Facebook komentari