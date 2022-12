Dalila ULAZI u “Zadrugu” – učesnici otkrili ZABRANJENO? Aleks poludjela: “Bila sam glavni favorit!”

Rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić jednom prilikom je istakla da smatra da je Dalila Dragojević ubjedila Filipa Cara da je smuva u “Zadruzi” i tako odvoji od Dejana Dragojevića.

Starleta je optužila momka iz Crikvenice da je napravio tajni dogovor sa svojom bivšom djevojkom i bivšom ženom pobjednika “Zadruge 5” da je unište.

Prema njenim riječima, cilj nekadašnjih ljubavnika je da je joj umanje šansu za pobjedu, kako bi prvo mjesto osvojila Dalila.

– Prema informacijama koje imam, Dalila ulazi u “Zadrugu” poslije Nove godine. Ona i Filip su zajedno smislili da me unište! Sve što se dešava njihov je dogovor! Dalila ga je ubjedila da mi se približi, smuva me i razdvoji od Dekija – rekla je Aleks i dodala da sve rade s namjerom da ona ispadne najgora:

– Hoće da me prikažu kao ološ! Usput i da se osvete Dejanu, pošto ga oboje mrze i ljubomorni su na njega. Takođe, znaju da sam uz podršku njegovih fanova bila glavni favorit za pobjedu. Očigledno je da Dalila ove godine puca na prvo mjesto, a Filip na drugo – rekla je u Bijeloj kući.

Ipak, Nikolićeva se ne kaje što je prevarila Dragojevića sa Carem:

– Bez obzira na sve, slušala sam svoje srce. Prestala sam da volim Dejana, a Filip mi je još od “Zadruge 4”, kad smo bili kratko zajedno, ostao u srcu. Kad smo počeli da se muvamo, obećavao mi je da će biti uz mene! Njegova je sramota što mi je okrenuo leđa zbog Milice Veselinović, koja je jedva čekala se*s sa njim!

Filip Car je odmah skočio i rekao da nije ušao ni sa kakvim tajnim planom u rijaliti:

– Nisam ja nikakav osvetnik, da ispunjavam Daliline želje! To je glupost! Ona jeste doktor rijalitija i ako uđe u “Zadrugu”, pokazat će svima kako se to radi. Mnogo sam je volio, ali ne mrzim Dejana, jer sam ja njemu uzeo ženu, a ne on meni. Taj brak nikad nije bio normalan, ali nije ni Aleksandrina veza s njim. Tek su izašli iz rijalitija, a on ju je poslao ovdje da sama zarađuje novac. To je bila lakrdija, a ne veza. Mogao sam da je rasturim i prošle godine, samo da sam htio – rekao je Filip i potom obećao Aleks da će sjesti s njom i popričati o njihovom odnosu.

Kad je to sve čula, Milica je počela da plače, pa je Car to iskoristio da je ostavi, piše Srbija danas.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari