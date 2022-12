ALEKSANDRA POTONULA ZBOG DEJANA: Kaje se što je došlo do RASKIDA – Ubijeđena da je u svemu bila ISPRAVNA

Aleksandra Nikolić se osamila sa Zoricom Marković u pušionici i sa njim je započela razgovor o svojoj trenutnoj ljubavnoj situaciji.

– Je**ga, uhvati me tako na trenutke – rekla je Aleks.

– Ne, nemoj da dozvoliš da te uhvati tako na trenutke. Gledaj samo sebe, nema padanja i minusovanja i to – rekla je Zorica.

– Ma ne, sad ću da sredim garderober, očistiću izolaciju – rekla je Aleks.

– Eto, ubi vrijeme. Zacrtaj sebi pu i pi*i. Šta ti fali? Ništa. Prioritet si ti. Meni kažu da imam problem, ali nemam. Meni djeca živa i zdrava, imamo sve što nam treba. Da nije trebalo, ne bi bilo tako – rekla je Markovićeva.

– Pa to i kažem. Nije meni krivo, tako je sve trebalo da se desi. Bolje ovako, nego da sam lagala – rekla je Aleks.

– Pošteno je. Niko te nije ni na šta nagovorio, sama si odlučila. Sve se to prevaziđe. Ja bih jako volela da ti imaš svoj krov nad glavom. On je željan života, tek izašao iz neke dubine životne. Ne znam kako su oni živeli pet godina, ali je imao jako, verovatno, to nije bio on on. Ovo mu je neki ceh koji je platio da bi imao nov život, krenuo dalje. Krenuo je u obavezu, živeo je tamo gde je živeo, nije viđao svoje, ti si mu bila kao melem na ranu, a dalje, ko će da zna. Narod kao narod, uvek će biti i tamo i ovamo. To su ljudi za poštovanje, tvoji i njegovi, troše pare i glasaju. Sve je to lepo dok si ovde, ali nećemo valjda kao Mića da budemo ovde. Ti nisi pokvaren čovek, nisi gad, ispala si dama. Rekla si i očistila si to. Samo bi đubre moglo da, pored hleba traži pogaču. Je**ga, iskrenost košta. Ne bi ti da si bila zadovoljna i ispunjena, odlučila se na to da kažeš i izgovoriš za Dejana. Znaš šta je bitno? Nisi ispala prljavuša kao ova, velika stvar Aleksandra. E sad, otkud mi znamo šta nosi dan, šta nosi noć – rekla je Zorica, piše Srbija danas.

