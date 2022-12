ADVOKAT OTIŠAO PO KARTICU: Otkriveni detalji PORODIČNE DRAME zbog raskida Dejana i Aleks – Pod LIJEKOVIMA je

U svojoj emisiji “Specijal”, voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je sestru Aleksandre Nikolić, Jelenu Nikolić, koja je progovorila o svojim bivšim zetovima Dejanu Dragojevići i Filipu Caru, kao i Aleksandrinom odnosu sa njima.

– Kako si, kako je tvoja majka? – pitala je Dušica.

– Ja sam dobro, mama je malo lošije, konstantno gleda. Mnogo joj je laknulo, bila je utučena i pod lekovima, ne voli Cara kao partnera, već kao druga. Na neki način joj je simpatičan. Samo da nije u vezi sa Aleksandrom. Car je ove godine ušao da se igra, u vezi je toksičan. Smatram da ima emocija prema Aleksandri, Milica mu je igra. I Aleksandra je trenutno bila igra, ali ima neke emocije prema njoj – odgovorila je Jelena.

– Da li si očekivala takav razvoj situacije? Kako je izgledala veza Dejana i Aleksandre? – pitala je Dušica.

– Što se tiče kartice koja je podigla veliku prašinu, Aleks je ostavila karticu Dejanu, ja nemam vremena da pratim, on ne radi ništa, mogao je da čuje sve što ona poželi. E sad, kad se ovo izdešavalo, naš advokat je otišao po karticu, ali to je Aleksandrina najbolja drugarica. Više se čula sa Dejanom, nego ja, zato je ona otišla to da uzme. Mislim da Aleksandra više neće biti sa Carem, on će biti uporan. Nadam se da će ostati ona pri svom stavu. Mislim da Caru prija ta priča, da je pecne, čačne, zna da je slaba na njega. Mislim da je Maja sigurna dok je sa Bilalom. Aleks je slaba na njega, poklekne čovek. Sa Dejanom smo se poslednji put čuli kad je Aleksandra imala operaciju, on je posle otišao na odmor. Bili smo u korektnim odnosima. Ja o dečku nemam ništa loše da kažem, nema potrebe da ratujemo, ali ljudi pumpaju previše. Sve najbolje njemu i njegovoj porodici. Toliki si brakovi rasturaju tamo, pravi se pompa zbog jedne veze… Ja sam stvarno verovala u njihovu ljubav, toliko tepanje – rekla je Jelena, piše Srbija danas.

– Da li je Dejan bio ljubomoran? – pitala je voditeljka.

– Jednom je izašla sa drugaricom na ručak, sa nama jednom, provodili su vreme zajedno uglavnom. Ona stvarno nigde nije izlazila, on je dolazio kod nas, ona kod njega, svaki put joj je bio super. Lepo smo ga prihvatili, kao i oni nju. On je imao veliku slobodu, išao na more, Zlatibor, Sarajevo, izlazio je, on je mogao sve, ona nije ništa. Poštovala je sve da se on ne bi ljutio. I svi napadaju Aleksanru. Zašto ne kažu: “Zašto si ti išao bez Aleksandre?”. To mi se nije svidelo. Nije htela nigde da ide, htela je da bude verna, korektna, da ne pravi probleme – odgovorila je ona, piše Srbija danas.

