“HTJELA SAM DA SE OBJESIM ZBOG FILIPA” – Slovenka o navodima da je još ljetos Aleks varala Dejana sa Carem

Dok su mnogi razočarani što je poljubila Filipa Cara i na taj način slomila srce svog dečka Dejana Dragojevića, ima i onih koji ističu da su upravo tako nešto i očekivali od Aleks, pozivajući se na onu narodnu misao da vuk dlaku mijenja, a ćud…

Ipak, novu buru donijela je izjava Luke Radivojevića, koji je izneo niz šokantnih tvrdnji vezanih za Aleksandru i Filipa Cara.

Ovaj bivši dečko Miljane Kulić tvrdi da je, navodno, vidio da je ljetos Aleks dolazila kod Cara u etno selo dok je njen tadašnji dečko Dejan bio na moru sa svojim bratom Davidom Dragojevićem.

– Dolazile su i neke anonimne djevojke, napucane, Filip Car i Zola su uzeli dva ili tri apartmana i radili su šta su htjeli. Ja se nekako uvijek nađem u centru skandala, pa je to slučaj bio i ovaj put. Aleksandra je dolazila u Etno selo dok je Dejan bio sa Davidom na moru! Ona ga je varala sa Carem, a znam iz priče da je bila ubjeđena da je Dejan vara u Crnoj Gori. Moj drug je vidio i Milicu Veselinović, one su se smjenjivale, jednom je ona bila sa Carem, pa onda Aleksandra, nisu se odvajali 3 dana i tri noći – šokirao nas je Luka, pa dodao:

– Zato je Milica sve ispričala Aleksandri za Cara da ga čeka, prije njegovog ulaska, da bi bila sa njim kada dođe, ali ova (Aleksandra) je isto to htjela, pa su bile lažne prijateljice. Nema tu ni p od prijateljstva! Ja sam ubeđen da one znaju jedna za drugu, ali ćute. Mene je najviše šokiralo to foliranje Aleksandre kako voli Dejana, a ovamo dok on nije tu, ona sa Carem u apartmanu! A mala Milica je posebna priča! Ne mogu da razumijem koliko se djevojke ponižavaju, ovo je postalo strašno – zaključio je Luka za Srbija Danas.

Slovenka Nikolić, koja uvijek svim srcem brani svoju kćerku od drugih ljudi, javila se novinarki koja je gostovala u jednoj emisiji. Slovenka je demantovala u ime svoje kćerke da se bilo kakva preljuba dogodila tokom ljeta.

Na pitanje voditelja kako je Aleks odmah uskočila u krevet kod Cara nakon raskida sa Dejanom, Slovenka je odgovorila:

– Ja sam se u čudu našla. Nije mi dobro. Htjela sam da se objesim zbog tog Filipa, da sebi oduzmem život. Kao čovjek je okej, ali za veze je katastrofalan. To mojoj kćerki ne treba, piše Srbija danas.

