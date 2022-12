ALEKSANDRA VARALA DEJANA SA CAREM: Progovorio SVJEDOK iz ETNO SELA – “Nisu se razdvajali 3 dana i 3 noći”

Filip Car ponovo je napravio haos, ovog puta u šestoj sezoni rijalitija Zadruga, tako što je drugi put pobjedniku Zadruge 5, Dejanu Dragojeviću uzeo djevojku. Prvo je to bila Dalila Dragojević, njegova žena, a sada i djevojka Aleksandra Nikolić.

Dejan Dragojević nedavno je javno raskinuo sa Aleksandrom, a ona je za raskid saznala tek nedavno kada je dobila informaciju da je Dragojević dao njene kartice njenoj drugarici.

Međutim, ona je tada već uveliko bila u odnosu sa Carem, pa je to faktički ponovo zadavanje novog udarca Dragojeviću od strane Filipa i njegove nove devojke Aleksandre.

Ali to nije sve, redakciji našeg portala javio se svjedok koji tvrdi da je svojim očima u popularnom Etno selo svojim očima vidio Aleksandru Nikolić i Filipa Cara zajedno dok je Dragojević bio sa bratom Davidom na ljetovanju u Crnoj Gori.

Sklon razotkrivanju skandala, Luka Radivojević, poznatiji kao bivši dečko Miljane Kulić, nam je otkrio da se nekako uvijek nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme, te da je baš tada bio u Etno selu u kojem radi njegov dobar drug.

– Dolazile su i neke anonimne djevojke, napucane, Filip Car i Zola su uzeli dva ili tri apartmana i radili su šta su hteli. Ja se nekako uvek nađem u centru skandala, pa je to slučaj bio i ovaj put. Aleksandra je dolazila u Etno selo dok je Dejan bio sa Davidom na moru! Ona ga je varala sa Carem, a znam iz priče da je bila ubjeđena da je Dejan vara u Crnoj Gori. Moj drug je vidio i Milicu Veselinović, one su se smjenjivale, jednom je ona bila sa Carem, pa onda Aleksandra, nisu se odvajali 3 dana i tri noći – šokirao nas je Luka, pa dodao:

– Zato je Milica sve ispričala Aleksandri za Cara da ga čeka, prije njegovog ulaska, da bi bila sa njim kada dođe, ali ova (Aleksandra) je isto to htjela, pa su bile lažne prijateljice. Nema tu ni p od prijateljstva! Ja sam ubjeđen da one znaju jedna za drugu, ali ćute. Mene je najviše šokiralo to foliranje Aleksandre kako voli Dejana, a ovamo dok on nije tu, ona sa Carem u apartmanu! A mala Milica je posebna priča! Ne mogu da razumijem koliko se djevojke ponižavaju, ovo je postalo strašno – zaključio je Luka za Srbija Danas.

Facebook komentari