“PRIJE BIH LEGAO NA LEŠĆE NEGO U TVOJ KREVET” – Filip Car brutalno ponizio Maju: ŠLJAKAŠ ZA DŽABE! ŽESTOK okršaj bivših ljubavnika

– Slažem se sa Miljanom, rekla sam da se neću baviti tom temom dok ne dođe Bilal. Ne bi dodala nijednu riječ više! Ne vidim da sam ništa loše uradila na ovom klipu! To što je Aleksandra rekla da on hoće da mora da dozira na kašičicu sa mnom, on nije moj dečko niti će biti – kazala je Maja.

– Provocira sve vrijeme mene i Aleksandru na kauču – rekao je Car.

– Pjevala je tu neke pjesme, kako sam ja izdala svog dečka. Nema potrebe da se brineš o tome. Gledaj svoje postupke, imaš dečka, treba da vodiš računa kako ćeš se ti ponašati – rekla je Aleks.

– Pogriješila si prema Dejanu, ti si prema meni okej, nemam sa tobom problem. A on me ne zanima! – dodala je Maja.

-Okej nemoj biti loša kao ja – dodala je Aleks.

-Prije bih legao na Lešće nego na njen krevet- rekao je Car.

-Neću ga komentarisati dok moj dečko ne dođe – kazala je Maja.

-Sa Slađom priča konstantno o meni – rekao je Car.

-Ja ku**a nikada nisam bila, za razliku od nekih – rekla je Maja.

– Hoćeš da ti nabrojim pobjednike od prve sezone – dobacio je Miki.

-O tvojoj vrijednosti je rekao tvoj momak, šta ti ispada iz polnog organa. Ti šljakaš džaba, za pet rijalitija nije bila rasuta nikada, slomljena je na sitne komade. Morate je spajati kao puzle – rekao je Car.

-Ja Filipa ne čujem i ne vidim. Znam da me Taki podržava u svemu, niko meni ne određuje sa kim ću ja da budem. A ja odlučujem što ću biti vjerna svom dečku, sada sam vjerna. Pravila sam ovdje najgora sranja, ali sada ne. Pored ovih ološa ja ću biti najbolja – rekla je Maja, piše kurir.rs.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari