RIJALITI NAD RIJALITIJIMA STARLETINA MAJKA ZABRINUTA ZBOG KĆERKE, MAJA SPREMNA DA JOJ POMRSI KONCE! Dejan je omađijao Aleks, treba ga spaliti na lomači!

Dejana Dragojevića treba spaliti na lomači, jer je omađijao moju kćerku Aleks Nikolić. Opljačkao ju je, pa šutnuo, kaže starletina majka Slovenka Lunis!

Ona tvrdi da ne prepoznaje rođeno dijete, jer je sigurna da je pod uticajem crne magije. Zbog toga se, smatra Slovenka, Aleks čudno ponašala i smuvala sa Filipom Carem u “Zadruzi”.

Uništio je

– Ovo što gledam u rijalitiju nije moja Aleksandra! Dejan ju je omađijao i zbog toga ga treba spaliti na lomači! Dragojevići su poznati po tome da se bave crnom magijom. Shvatila sam da je riječ o nekim višim silama još poslije “Zadruge 5”, jer je samo Dejana slušala. Okrenuo ju je protiv sestre i mene, udaljila se od nas – priča Aleksandrina majka, koja je toliko očajna da danima posjećuje manastire:

– Molim se Bogu da mi spasi dijete! Svaki dan palim svijeće za nju, samo da se reši crne magije. Dejan ju je uništio! E, pa nećeš, majčin sine! Prevrnut ću nebo i zemlju da moje dijete ponovo bude dobro.

Ona dodaje da je Dejanova porodica iskoristila Aleks zbog para.

– Dragojevići mnogo vole novac, pa su opljačkali moje dijete. Uzeli su joj 20.000 evra, što od zarade na Jutjubu, što od Tik toka! Ja sada ne mogu da stavim nove zube jer nemam dinara. A oni nemilice troše novac koji je moja kćerka zaradila. Ako uskoro Dejan ne uplati na Aleksandrin račun ono što je njeno, tužit ću ga!

U šoku

Aleksandrina majka se osvrnula i na to što se Nikolićeva pred kamerama Pinka smuvala s bivšim momkom Filipom Carem!

– Ne mogu da verujem da je opet s njim! U šoku sam! Ponaša se kao da je dro.irana. Videla sam da joj je Car dao neku tabletu da proguta. Zabrinula sam se da nije neka dro,a, jer je poznato da Filip koristi narkotike – pravda ćerku uznemirena Slovenka i dodaje:

Frka oko para

– Ne zna se ko je gori, Car ili Dejan. Prokletnici. Za razliku od Dejana, Filip ne juri za parama i dobar je kao drug, ali kao dečko nikako. On će iskoristiti Aleks i šutnuti je. Krivo mi je samo što ona to ne vidi. Ali kako i da vidi kada je omađijana. Majku im je*em svima!

Zbog Aleks mi je proradila štitna!

Slovenka kaže da joj se zbog kćerke pogoršalo zdravstveno stanje.

– Skočio mi je pritisak i proradila štitna žlezda zbog stresa. Mnogo mi je loše, ali moram da skupim snage i budem dobro zbog Aleks, kojoj je potrebna moja pomoć – kaže njena majka.



Aleks: Voljela sam Filipa i dok sam bila s Dekijem

Aleks je priznala da nikada nije preboljela Cara, s kojim je imala kratku vezu u “Zadruzi 4”:

– Zaljubljena sam u Cara. Imala sam emocije prema njemu i dok sam bila s Dejanom. Ostao mi je rak-rana!

Maja će da otme Cara od Aleks

Maja će rastaviti Filipa Cara i Aleks Nikolić, tvrdi starletin otac Radomir Marinković Taki. Da to nije daleko od istine, pokazala je i sama Maja. Ona je juče cijeli dan šetala pred momkom iz Crikvenice u tangama.

– Maji ništa ne promiče, ona je tačno znala da će se Aleks i Filip smuvati. Pustila je da se to desi, a sada će umešati svoje prste i razdvojiti ih – kaže Taki.

On dodaje da će njegova ćerka lako rasturiti vezu Aleks i Cara.

– Neće joj to biti problem, jer zna da je Filip potajno zaljubljen u nju. Čim priča loše o Maji, znači da i dalje ima emocije prema njoj. Kad joj dosadi Bilal, vratiće se Caru! Siguran sam u to. Na stranu što ja to ne bih voleo, jer je Filip loš čovek i bio je pokvaren prema Maji nekoliko puta. Ali ona zna šta radi, a ja joj verujem.

Marinković smatra da njegova ćerka ove godine treba da pobedi u “Zadruzi” baš zbog toga što je odličan rijaliti igrač.

– Ona je maher u tome da zavrti igru i digne gledanost. Nema joj ravne. Zato smatram da glavna nagrada treba da ode njoj u ruke.

Taki odustao od “Zadruge”

Radomir Marinković Taki odustao je od učešća u rijalitiju.

– Neću da uđem u “Zadrugu” jer sam shvatio da bih se odmah potukao sa nekim učesnicima. Mnogo me nerviraju. A i neću tamo da gubim vreme – kaže Majin otac, koji je krajem decembra trebalo da uđe u rijaliti.

Otkako je Filip Car ušao u “Zadrugu”, Maja Marinković i Bilal Brajlović nisu imali seks! Jutjuberu iz Sarajeva je, pre nego što je polomio nogu, danima ubeđivao starletu da vode ljubav. Međutim, ona je bila odlučna u tome da ne želi! Bilal je juče ponovo pokrenuo ovu temu i optužio Maju da se ohladila od njega zbog Cara.

– Volim te, ali ne mogu da imam seks na silu. Nemam želju! Malo sam prehlađena i smorena, a sad si i ti u gipsu. To nema nikakve veze s njim! Rekla sam ti da me Filip ne zanima i da je moja prošlost. Svakome se dešava da mu nije do seksa, šta je tu čudno?! – pravdala se Maja, piše Informer.

Facebook komentari