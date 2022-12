OBAVIJESTIO JE DA JE DEJAN OSTAVIO! Aleksandra van sebe, zadrugari je RAZAPELI: “On nije budala…”

Aleksandra Nikolić je u pabu razgovarla sa zadrugarima o svom odnosu sa Filipom Carem. Lepi Mića joj je poručio da ju je Dejan Dragojević ostavio zbog prisnog druženja sa Carem. Jovana Tomić Matora se složila da Aleksandrino ponašanje nije fer prema Dejanu, piše Srbija danas.

– Mićo, rekla sam da smo pričali i da je potrebno da prekinem komunikaciju sa Filipom – rekla je Aleksandra.

– Ti imaš dečka, ovo je specifična situacija. Dejan je preživeo sve i svašta prošle godine, ne treba ti da je utučen da mu se to ponovo desi – rekla je Matora.

– Kazao sam joj da ne prekida kontakt, ali je provođenje vremena sa nekim druga stvar. Ako ne možeš da se kontrolišeš, onda prekini svaki kontakt – kazao je Mića.

– Šta ako shvati da ne može da se skloni od Filip? – upitala je Matora.

– Onda neka ustane i kaže sve što ima. Ispašće da si bila sa Dejanom zbog popularnosti, a sada ako budeš sa Filipom, isto će se protumačiti – rekao je Mića.

– Misliš da me je ostavio? – upitala je Matora.

– Mislim. On nije budala, najbolje oseća – rekao je Mića.

– Iskreno, ja bih to uradila. Preskočila bih ogradu i svašta bih uradila. Meni se isto desilo, imala sam devojku, ušla ovde kada je Sanja bila tu. Videla sam da mi se nešto događa, ali nisam bila sigurna o čemu je reč. Na kraju sam nastavila sa Sanjom. Ona bi da ispadne fer, a ovamo nije ravnodušna – kazala je Matora.

– Nije fer kada si u vezi, a neko te privlači – dodao je Mića.

– Ova (Dalila) je bila fer prošle godine, ustala je i rekla šta oseća – istakla je Matora.

– Vidim da ni Aleks nije sigurna šta oseća – dodao je Mikica.

– Nikog nisi ubila, niko ne može da te tera da budeš sa nekim. Ti izgledaš kao da si sa Filipom, a rekao sam ti da imaš samo površan odnos. Car sedi sam napolju mutan, Aleksandra u sobi sama, isto tako mutna. Kako misliš da to izgleda. Imaš Zvezdana, Mikicu i mene. Pričaj sa o nekim temama koje se ne tiču rijalitija. Ti pričaš sa Filipom o nekim emocijama – rekao je Mića.

– Nismo pričali o osećanjima – istakla je Aleks.

– Nego o čemu ste pričali? – upitao je Mića.

– Rekla sam da mi prija da se družim sa njim – kazala je Aleks.

– Šta je to nego dopadanje? Ti si bila sa njim u vezi, a on ti prija. Ne čuješ sebe šta govoriš. To je emocija – upitao je Mića.

– Kakva emocija, ma šta pričaš? – upitala je Aleks.

– To je emocija, nema tu šta da se priča – kazao je Mića.

– Znam ga, prija mi jer se dugo poznajemo – rekla je Aleks.

– Znaš i Petrućija, što ti on ne prija tako? – upitao je Mića.

– Ne, ali ne znam njega toliko, kao Filipa. Ne znam Mičo, ja sam se ogradila od toga – rekla je Aleks.

– Ti bježiš od emocija, a ne od njega – rekao je Mića.

– Koje emocije prema muškarcu koji mijenja djevojke na svaka dva dana – rekla je Aleksandra.

– Tebe nervira to jer on mijenja djevojke – kazao je Mića.

– Mogu samo da volim muškarca koji me voli, brine se o meni i imam potpuno povjerenje u njega, kao i on u mene – rekla je Aleks.

– Ja znam da ti voliš Dejana – rekla je Matora.

– Ona želi da voli Dejana i bude mu vjerna, ali ne može, to nije istina – kazao je Mića.

– Volim i poštujem Dejana – istakla je Aleks.

