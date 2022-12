“OSJEĆAM GRIŽU SAVJEST, nisam smjela sebi ovo da dozvolim!” Aleks OČAJNA zbog Dejana – ne prestaje da misli na Cara

U posljednjih nekoliko dana svi u Beloj kući bruje o zbližavanju Aleksandre Nikolić i Filipa Cara. Aleksandra se povjerila Jovani Tomić Matoroj da strahuje kako će Dejan Dragojević reagovati na ovo druženje. Međutim, ona ni ne sluti da je Dejan riješio da je ostavi i javno raskine sa njom.

– Znala sam da će ova godina da mi prisjedne – rekla je Aleks.

– Monotonija, tišina, a onda se sve desi, pa te adrenalin udari. Ja sam mislila da nikada neću imati normalnu vezu. Došla je Sanja, a onda sam prelomila. Lijepo je kada ti se neko daje 100% – kazala je Matora.

– Mislim da je njemu(Caru), zanimljiva ova moja situacija – rekla je Aleks.

– Ne, priznao mi je da nije mogla ni da zamisli da će mu se sve ovo desiti – rekla je Matora.

– Zakleo mi se u majku da nema pojma šta mu je, e sad ne znam da li laže… – istakla je Aleks.

– To je i meni rekao. Da mu prija tvoje društvo, da se ne dešava ništa među vama, ali da imate komunikaciju – kazala je Matora.

– Moram da presječem. Znam ja kako to sve ide, izolazica, pa dalje – rekla je Aleks.

– Mićina igra istine ide kasnije – dodala je Matora.

– Neću ni da igram – kazala je Aleks.

– Mića sve zna, svakako. Nemaš puno izbora. To ti je što ti je – dodala je Matora.

– Moja najmanja greška je tuđa od milion tuđih – istakla je Aleks.

– Sve sam ti to ja rekla. Pitao me je šta ima između tebe Zvezdana i Marka, rekla sam mu da nema veze sa vezom sve to – rekla je Matora.

– Mogu da zamislim kako se neko napolju osjeća. Nije trebalo da budem ovdje – kazala je Aleks.

– Sad si tu gdje si, bori se. Nema predaje – rekla je Matora.

– Osjećam grižu savjest, nisam smjela ovo sebi da dozvolim – rekla je Aleks.

– Tvoj dečko i tvoja veza ti je na prvom mjestu. Treba da se izviniš i kažeš Filipu da nemaš šta da tražiš pored njega – kazala je Matora.

– To sam mu rekla – istakla je Aleks i dodala:

– Kontaš se sa nekim u pogledu, ne mogu da ti objasnim to. Majke mi, Matora, teško mi je. Nekoga sam dovela u neprijatnu situaciju, a ne mislim da je ovo razlog da me neko ostavi – rekla je Aleks.

– Ne znam, ne gledam u pasulj, ja bih crkla – priznala je Matora, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari