POSLIJE OVE IZJAVE VIŠE NIŠTA NEĆE BITI ISTO: Jovana Jeremić je POBIJEDILA, evo kada je IZGUBILA NEVINOST!

Voditeljka Jovana Jeremić gostovala je u emisiji “Amidži šou” i tom prilikom odgovorila na škakljivo pitanje na koje se mnogi ne bi usudili.

Naime, Jovanu su pitali kada je izgubila nevinost zbog čega je nastao pravi šok u studiju.

– Kada si izgubila nevinost? – pitao je voditelj Ognjen Amidžić.

– Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje – rekla je Jovana, a onda dodala, da ona ne laže na televiziji.

– Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sramota, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše voljela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega – završila je Jovana, piše Espreso.

