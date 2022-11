FILIP CAR KONAČNO UŠAO U ZADRUGU 6: Zadrugari se ODUŠEVILI, svi bruje o Majinoj REAKCIJI!

Dugoočekivani ulazak Filipa Cara u zadrugu 6 konačno se desio ove noći!

Dok su zadrugari sa oduševljenjem prihvatili Filipa, Maja Marinković je oborila glavu…

– Dragi zadrugari, od večeras sam i zvanično učesnik “Zadruge 6”, iako sam zapravo učesnik od prvog dana jer sam glavna tema – poručio je Filip.

– Majo, što si preblijedila – pitali su Marinkovićevu zadrugari, ali im ona nije odgovarala, piše Srbija danas.

– Do jula se družimo – rekao je Car aludirajući na to da će ostati do samog kraja, tačnije do finala koje će biti u julu mjesecu.

