Filip Car večeras ulazi u rijaliti “Zadruga 6”, a pred našim kamerama progovorio je o bivšoj djevojci Maji Marinković.

– Maji se neću javiti kad uđem… Svi su svjesni da mogu da zavrtim i Maju i Bilala za 20 minuta kao džojstik! Neću to uraditi, ali čim me vide na vratima biće haos… Shvatit će odmah da me ne zanimaju, nisu moja interesna svera. Nisam željan te priče. Emocija više nema – kaže Filip Car, piše alo.

