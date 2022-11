KONAČNO OTKRIO PRAVI RAZLOG RASKIDA! O ovome je Karić mjesecima ŠUTIO – evo zašto je OSTAVIO misicu!

Tara Simov riješila je da stavi tačku na svoje rijaliti učešće i da se oproba u ulozi voditeljke. Ona je počela da vodi emisiju “Kapiraš momenat” na “Hype” televiziji, a njen prvi gost je bio Stefan Karić.

Glavna tema njihovog intervjua je bila Stefanov raskid sa Jovanom Ljubisavljević. Nakon par mjeseci ćutanja, bivši rijaliti učesnik je konačno otkrio zašto je prekinuo vezu sa misicom.

– Da li si u nekom trenutku tokom “Zadruge” shvatio da sa Jovanom nije to to, ali si ipak odlučio da nastaviš tu vezu zbog javnosti? – glasilo je pitanje za Stefana.

– Ne. Iskreno ću ti reći, za svih deset mjeseci nijednog trenutka nisam imao osećaj da je to kraj ili da se nešto promijenilo sa moje ili njene strane. Imao sam osjećaj da je sve dobro napolju i da je ona dobra i da je sve kako treba. Ništa nije moglo da me poremeti i da ja izgubim taj osjećaj koji sam imao prema njoj – rekao je Karić.

– Da li misliš da ćeš uspjeti da prebrodiš sve boli iz pređašnjih veza, a ako ne, zbog čega konstantno podstičeš svoje djevojke na promjene kad si svjestan da sa njima nećeš ostati? – pitala ga je Tara.

– Sa kojom god da uđem u vezu, ne gledam da to neće opstati. Smatram da ćemo opstati i da od te veze treba da napravimo da bude sve bolje i bolje. Ne znam šta sam ja to menjao kod svojih devojaka. Svi mi imamo mane i vrline. Kod Jovane sam jedino zamerao u našoj vezi što nije iskrena i direktna prema meni. Jedino sam to hteo da promenim, ništa drugo. Pokušavao sam da je opustim, suviše je bila stegnuta i kao da me se plašila na neki način. Od previše te brige i pažljivosti da ne kaže nešto pogrešno i da se naljutim, došlo je do toga. Vidim šta ona želi, a time što pokušava da mi kaže na neke druge načine, smatram da me folira i laže i to me odbije – rekao je Karić.

– Da li su to konkretni razlozi vašeg raskida? – upitala je Tara.

– Pa dobro da, jedni od razloga. Zasitio sam se, sva ta depresija i negativa po mom izlasku iz rijalitija mi se nije svidela. Trebalo mi je malo energije i da se vratim u život – iskreno je rekao Stefan.

– Da li misliš da si ti jednim dijelom kriv za tu njenu depresiju? – pitala ga je Tara

– Jesam, kako nisam – priznao je Karić.

– Zar ne misliš da pravi muškarac ne treba da ustane, okrene se i ode, već da pomogne svojoj djevojci koja ga je čekala deset meseci da prebrodi sve te stvari i da zajedno prođu sve te stvari kako bi na kraju bili srećniji? – upitala je Simova

– Da sam smatrao da to ima neku budućnost, vjerovatno se ne bih okrenuo i otišao – zaključio je Stefan.

O čemu su još Stefan i Tara razgovarali, saznajte u video prilogu u nastavku:

