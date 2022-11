STRIPTIZOM ŽELE DA PLATE DUG MITROVIĆU? Bivše zadrugarke OČAJNE zbog KAZNE, žele da idu u Bujanovac

Diskvalifikovane Zadrugarke, Ivana Puzić i Sandra Bakša, otvorile su dušu.

One su otkrile kako će otplatiti kaznu od 100.000 evra jer su zajedno pobegle iz Bele kuće. Nisu krile da će pomoć potražiti ni manje ni više nego u famoznom Bujanovcu, gdje su se mnoge rijaliti djevojke već promovisale ranijih godina tako što su odlazile tamo i na razne načine zarađivale novac.

Kako se osjećate sada, kada ste diskvalifikovane?

Bakša: – Poslije svega onoga, vidi, smijat ću se do kraja života! Srećne smo, kako je unutra, napolju je milina! Ivana je trenutno kod mene dok ne ode nazad kući.

Šta su vam rekli roditelji?

Ivana: – Podržali su me, mojima je najbitnije da sam ja okej. Šta god da sam htjela da uradim podržavaju me i shvataju me.

Kako ćete otplatiti kaznu?

Bakša: – Nadamo se da neće biti kazne, pokušat ćemo da se dogovorimo da do toga ne dođe! Vidimo se u Bujanovcu na promociji naše pjesme “Pobegulje”.

Ivana: – Idemo u Bujanovac da zaradimo za kaznu, igraćemo tamo pošto snimamo zajedničku pesmu, pa ćemo tako otplatiti. Kada je majka vidjela naslov da sam striptizeta iz Bujanovca, nazvala me je i pitala šta je to, sad sam otkrila gdje se nalazi Bujanovac, moram otići da vidim šta je tamo. Saznala sam da je mnogo djevojaka bilo u Bujanovcu. Mnoge su bile, Aleksandra Nikolić, MC Aleks, vjerovatno ih ima još, ali ne mogu da se sjetim. Morat ću da vidim šta je taj Bujanovac, 50.000 evra je veliki iznos, ni Bujanovac nije daleko. Riješit ćemo kaznu u Bujanovcu, ko kaže da nema posla? Ima ko hoće da radi, piše Republika.

