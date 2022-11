“KULIĆI SU NEFUNKCIONALNA PORODICA” Otkrivamo planove Ivana i Jelene, evo da li će oduzeti sina Miljani!

Narodna izreka „Daleko od očiju, daleko od srca“ posljednjih nedelja najbolje se odslikava u Zadruzi 6 na primeru Ivana Marinkovića i njegovog vanbračnog sina Željka kog ima sa Miljanom Kulić.

Otkako je mali Željko došao na imanje u Šimanovcima, Ivanov odnos prema njemu se drastično promijenio. Snimci njihovog igranja u ekonomskom dvorištu oduševili su publiku, ali i zadrugare, a izvor blizak Ivanovoj djevojci Jeleni otkriva za Rijalti plus da bi njih dvoje mogli da postanu i zvanični staratelji Željka Kulića.

– Jelena pomno prati dešavanja u imaginarijumu, podržava Ivana u njegovim stremljenjima da napravi dobar odnos sa svojim sinom i na neki način nadoknadi propušteno. S oduševljenjem je prihvatila činjenicu da provodi vreme s njim, da se sa sinom igra i da ga navikava na sebe – počinje izvor, i dodaje:

– Problem u Ivanovom dosadašnjem odnosu sa Željkom je Miljana. On zna da bi svako približavanje njihovom sinu ujedno značilo i posesivnost, ljubomoru i paranoju s Miljanine strane, a on to sada nikako ne želi. U skladnoj vezi je sa Jelenom, ostavio je al.ohol, a Miljanin stil života, kao i odnos s njenom porodicom nikako mu se ne dopada.

Jelena odlično poznaje Ivana i shvata koliko mu sve ovo znači, pa je spremna da ga podrži ukoliko nakon završetka rijalitija zatraži starateljstvo nad svojim vanbračnim sinom.

– Ivanu je sada teško zbog situacije u kojoj odrasta Željko, nije mu svejedno što ima četiri godine, a teško govori i u tom smislu se ne razvija kao njegovi vršnjaci. Više je nego očigledno da su Kulići nefunkcionalna porodica. Marija i Siniša su slabog zdravlja, dok Miljana sa svojim ponašanjem koliko god obećavala nije sposobna da se uozbilji i vodi računa o svom detetu. Ukoliko bi Ivan poželeo da bude staratelj Željku ne bi li mu obezbedio što bolje i mirnije detinjstvo u Beogradu, Jelena bi ga u tome podržala jer joj je i samoj jasno koliko je Ivanu sada kada je blizu Željka stalo do njega -završava izvor za Rijati plus, prenosi Alo.

Svi smo pustili suzu

Jelena Ilić je podijelila utiske o susretu Ivana i Željka.

– Bilo je jako emotivno. Svi smo pustili pokoju suzu. Biće tu još svađa i turbulencija, ali bih volela da Ivan to izbegne i da uživa sa sinom kada god ima priliku. Mislim da posle ovoga nije ni važno šta će biti, ali je najbitnije da su neke duše srećne, a to se vidi – rekla je Jelena nedavno za Pink.rs.

