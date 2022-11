OGOLILA DUŠU – Aleks Nikolić priznala sve: Priča mi da me je Dejan ostavio..

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Aleksandru Nikolić, a prva tema bio je njen odnos sa Markom Markovićem.

– Jedna od vodećih tema ove nedjelje jesu te navodne simpatije Marka prema tebi, vaše zbližavanje. Ti si riješila da to istjeraš na čistac, kakav je ishod razgovora? – pitao je Darko.

– Pričala sam sa Markom, bio je tu Mića. Pitala sam ga da kaže o čemu se radi. On ne priznaje da je rekao ono što je Matora izjavila. Matora mi je rekla da će ta osoba u srijedu na radiju izneti to. Zamolila sam ga da promijeni krevet, to nije uradio, šokirana sam. Ne znam zašto. Da li se ja njemu stvarno sviđam… Ja nisam obraćala pažnju kako me gleda, jer ja njega tako ne gledam. On meni nikad nije rekao da sam lijepa, niti se smiješkao. Ali Zorica mi je malopijre rekla da je on prije ne znam koliko rekao: “Ne znaš ti ko mene zanima”. E sad, da li je mislio na mene… Zorica ga je pitala za Anđelu, on je rekao da nije to to i da ga poznaje. Ja ne mogu da zabranim da se nekome sviđam – rekla je Aleks.

– Kakav vajb osjećaš sa Miličine strane? – pitao je Darko.

– Nikakav, nemamo nikakvu komunikaciju. Danas smo koristile začine od Ša, pitala sam je da li ih je vratila, rekla je da će posle. To je to. Naše prijateljstvo nikada neće biti kao što je bilo posle one situacije sa Miljanom. Bitno je da je to prijateljstvo završena, a ko je koga više izdao… Ja ne smatram da sam ja nju izdala. Ona je rekla šta je rekla Miljanu, mi smo prekinule naše druženje, vjerovala sam joj, kad ono međutim…

– Ja ništa ne radim ni sa kim. Mene povezuju sa Markom, sa Zvezdanom… Haos sa Bilalom sam sama napravila. Što se tiče Marka, to su krenuli da pričaju čim je legao u krevet do mog. Što se Zvezdana tiče, imamo normalnu komunikaciju, nekad baci foru, nekad ja, to je apsolutno to. E sad, to moje malo, zadrugari tumače kao da sam uradila veliku stvar. Dok neki drugi koji rade krupnije stvari, kao da nema težinu. Marija Kulić odmah prva gleda – rekla je Aleks.

– Kakvo mišljenje imaš o Bebici? – pitao je Darko.

– Jao, odvratno, ne mogu da ga podnesem. Marija je željela da ispadnem budala, skontala sam da ima lošu energiju prema meni. Kad je iznijela šta misli o meni, odmah je skočio Bebica, da bi je podržao. Jako je podmukao, dvoličan. Kad je bila situacija za zeta, stala sam na njegovu stranu. Priča mi da me je Dejan ostavio, to su takve budalaštine. Krije nešto, odustao je od poligrafa, nije me iznenadio on, ali me je iznenadila Miljana. Navodno mu vjeruje. Očigledno se nešto veliko prikriva. Nešto što bi narušilo sliku i o Kulićima i o Bebici. Miljana kao da se plaši svega – odgovorila je ona.

– Kako komentarišeš Uroševe sukobe sa zadrugarima, Zvezdanom i Petrućijem? – pitao je Tanasijević.

– Jao, baš će nas neko da odbrani. Ne znam gdje su ti ljudi bili kad se ponašao oholo, bahato, kad je polivao djevojke. Sad su se sjetili da stanu u zaštitu, kad je stao njima na žulj – dodala je Aleks, piše alo.

Facebook komentari