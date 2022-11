“SRAM IH BILO!” – Majin OTAC saznao da su Bilalovi SPREMILI TUŽBU za njegovu kćerku – ŠOKIRAN JE

Menadžer Bilala Brajlovića, Đenis prije dva dana oglasio se za medije i komentarisao burne svađe Maje Marinković i njegovog prijatelja i saradnika.

On je tom prilikom otkrio i da je riješio da presavije tabak i da tuži Maju Marinković zbog njenog fizičkog nasrtaja na Bilala i oštro osudio njeno ponašanje i postupke.

Sada se oglasio i Majin otac, Radomir Marinković Taki, koji je otkrio da je šokiran ovom odlukom Bilalove podrške:

– Sram ih bilo! Hoće da tuže snajku! Pa kakav je to način i gdje to ima?! U šoku sam, ali se ne obazirem mnogo na te gluposti. Toliko sam se potresao zbog tog Bilalovog menadžera Đenisa i te tužbe da ću večeras da odem sa drugaricama u grad da uživam. I ko sve danas ima menadžera… Pitam se samo šta će Bilalu menadžer uopšte? I on je vjerovatno neki Majin fan, ne želim da se opterećujem tim njihovim glupostima, a na strani svoje kćerke ću biti uvijek, to nikoga od njih ne treba da čudi – poručio je Taki za Pink.rs.

Facebook komentari