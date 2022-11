OGOLIO DUŠU – Ovako je Miljan Vračević upoznao svoju ženu

Miljan Vračević pričao je sa Nenadom Aleksićem Ša o tome kako je upoznao svoju suprugu, piše Alo.



Ša se prisjetio bivše žene Ivane za koju kaže da je sve što se među njima desilo bilo “na silu”.



– Nikad to nije bilo to – to. Ne znam, istrpovao sam da ću da se smirim, ušao sam na silu u to. Ovu sad djevojku volim najčistije i najiskrenije – rekao je Ša.

– Ja sam ženu upoznao u nekoj diskoteci, ukrao joj ličnu kartu da vidim gdje živi jer nije broj htjela da mi da. Iz novčanika sam joj izvukao ličnu kartu, na stepenicama sam je zagrlio i osjetio nešto što nikad nisam i i dan danas kad zagrlim idiota osjetim to. Prije bih poginuo nego da ona slomi nogu. Ona je rodila meni dvoje djece i prihvatila moje dvoje. Ja sa mnom ne bih bio sata – rekao je Miljan.

