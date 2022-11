PLAČE ZBOG TEBE – Mikica pokušao da smiri strasti između Maje i Bilala, ona napravila haos

Popularna starleta, Maja Marinković prišla je pjevaču Mikici Bojaniću, kako bi saznala o čemu je pričao sa njenim dečkom Bilalom Brajlovićem.

Naime, atraktivna zadrugarka tvrdi da se njen partner oko nje ni malo ne trudi i da smatra da zaslužuje mnogo boljeg emotivnog partnera, dok pjevač ističe da je jutjuber dobio nervni slom zbog svega što se dešava.

– Isplakao se baš, stavio je kapuljaču. Rekao je da mu je pun ku*ac svega. Nije to sve, spomenuo je da se nigdje ne trpa, posljednji se tušira – rekao je Mikica.

– Ali se ne trudi – kazala je Maja Marinković.

– Slušaj me, kao sestri ti kažem. Jeste tako, nigde se ne trpa. Baš je puko, želi da ide. Ja sam ga naveo da mi kaže da li je zbog tebe. Rekao sam da nemam ništa protiv tebe i da se ne mešam u vaš odnos, ali da mi kaže ako je do tebe. Kazao mi je da si ga ras*izdila. Da ti kažem, znaš koliko te voli? Radi šta hoćeš, boli me ku*ac, ali je tako – rekao je Mikica Bojanić.

– Nema veze, onda ti nemoj da pričaš sa njim. Mogu svi da kažu da on igra rijaliti, ja sam svjestan da će svako željeti da naudi i kaže tako nešto – kazao je Mikica.

– Mikice, nisam mogla da se iskontrolišem. Okrenuo se bio da spava, ja sam rekla da želim da pričam sa njim – rekla je Maja.

– Majo, ne može sve da bude kako ti želiš – kazao je Mikica, piše Alo.

Facebook komentari