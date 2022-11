JAVNO OPTUŽIO DUŠICU JAKOVLJEVIĆ DA JE PIJANDURA – objavio VIDEO: Voditeljica UZVRATILA: “To je NASILJE”

Kompozitor je na svom Instagramu podijelio vido klip gdje je otac Bože Džonsa, Karađorđe Ristanović negativno komentarisao rijaliti u kojem je donedavno boravio njegov sin.

– Ja ću biti iskren i otvoren ja ne mogu da lažem moram biti iskren jer sam domaćin čovjek roditelj sam šestoro djece imam dovoljno godina, ja ne bih poželio ni djetetu mog neprijatelja da uđe u Zadrugu. To je za mene stvarno nešto što je dno dna i nijev domaćinski. Ali sam ponosan na Božu kako je izdržao da bude normalno dijete – kontsatovao je Božin otac.

– Čekajte, čekajte, čekajte. Izvinite ja sam vrlo uvrijeđena.

– Zašto?

– Zbog toga što ste vi došli kao gost i kao roditelj jednog učesnika i preda mnom kao voditeljkom ovog rijalitin programa da je to što mi radimoi dno dna

– Pa imam valjda pravo na svoje mišljenje- zaključio je on.

Taj video je podijelio kompozitor: – Pijandura je iznenađena, a i uvrijeđena – stoji na klipu.

Tim povodom kontaktirali su Dušicu:

– Molim vas recite mi ko je pomenuti gospodin? Prvi put čujem za čovjeka. Svako svojim izražavanje, pa i na društvenim mrežama govori o svojoj kulturi. Ja svojim ponašanjem i dostojanstvom koje sam i to veče pokazala u emisiji ne bih da se spuštam na nivo čovjeka kojeg i ne poznajem i koji se tako izražava. Ne znam samo da li je svjestan da je to što je napisao spada u internet nasilje. Pošto su ovo dani od Aranđelovdana pa do Božićnog posta dani praštanja oprostit ću mu što je to napisao i što uopšte zaključuje takve stvari o ženi koju i ne poznaje. Sve mu najbolje želim, piše Srbija Danas.

