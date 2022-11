OVO NIKO NIJE OČEKIVAO – Marija Kulić i Lazar Čolić Zola zakopali ratne sjekire

– Moram da kažem da je primetna Zolina promjena, Bebicu ne mogu da izostavim, on je uvijek bio uz Miljanu. Zola, ako Miljana i ti planirate pomirenje u nekom trenutku, to nije prava odluka. Bebica je zreo, pametan mislim da pored njega sjećanje na tebe blijedi, nije skroz, ali blijedi. Ako budeš htio da igraš rijaliti, ja te molim da to ne bude sa Miljanom – rekla je Marija, piše Alo.

– I ja sam saglasan, razumijem te kao majku, kako je dobro za nju, tako i za mene – dodao je Zola.



– Bebica je najbolji za Miljanu – rekla je Marija.

– Mislim da ne misliš tako – dodao je Zola.

