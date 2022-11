ZVEZDAN SLAVNIĆ SE OBRATIO SUPRUZI NAKON NAVODNE AFERE SA ALEKS: Evo šta joj je poručio, JASNA PORUKA

Zvezdan je sada otkrio sve o učešću u rijalitiju i pričama koje kruže.

Zvezdane, seliš se od Mikija?

– Bioritam nam je drugačiji, ja imam svoje rituale, on kaže da hrčem. Nije raspoložen generalno, ovo moje ga dodatno nervira. Našao sam krevet u ćošku sa Cvetom, malo da promijenim – rekao je Zvezdan.

Šta se dešava u kući?

– Od večeras ću biti u kući, sljedeći put me pozovi da mogu da kažem sve – našalio se Slavnić.

Sinoć si imao ozbiljnu polemiku sa Majom.

– Meni je došlo u trenutku, stajalo mi je, pa mi je stajalo. Ako priča da me gotivi, onda se valjda ne bi igrala. Moje mišljenje je da se igrala do sada sa mnom. Primijetili su i ljudi koji mi misle dobro. Pustio sam jednom, dva puta, ali je malo prešlo granicu. Nije mi se svidejlo to više. Prećutim, ali sam dosta stvari saznao. Prije mejsec dana je reklo nešto o povezivanju sa Aleks, saznao sam pre par dana da je ona inicijator, a ona treba da bude ta koja kontrira. Pustio sam i to za matičara, i ptica na grani može da vidi da je to uradila iz inata – rekao je Zvezdan.

Kako je sad Miljan?

– Pustiš pet sati, on izbacuje fore, smije se ceijla kuća, bez njega Zadruga ne bi bila ista. Nestvarno je duhovit. Malo je nervozan, ima taj dio koji pretjera i kad se šali i kad sve, nema sekund kad treba da stane, ali daje za prava drugima da mu uzvrate. Mislim da nije zlonamjeran, ne bih sa njim provodio vrijeme. Prvih mjesec dana sam mu rekao da ne može sa svima da se šali isto. Miki je ispravan što se tiče stvari, ali vodi svoj neki rijaliti, u pravu je za to što je rekao za Aleks Miljanu. Miljan ne radi ništa zlobno. Jeste se stvarno družio sa Aleks, ona je uradila šta je uradila, istrtljala se bezveze. Pre neki dan se izvinila iskreno. Nisu sad neki prijatelji, normalni su, ali se ne druži on ni sa njom, ni sa Milicom – ispričao je Slavnić.

Kako ti izgleda veza Marka i Sanje?

– Ne može da nema peckalica. Sanja je takav tip, voli da seče glave oštrim komentarima, sad se zaljubila, pa dok se sve ne napravi kako treba, ići će gore-dole. On je dečko ispravan, vidim da su se zaljubili. Sanja nije imala dečka, pa je nezgodno, sad se kosi to njeno učešće. Pa kad se sve spoji, to je razlog svega – pričao je Zvezdan.

Jutros si pokušao da infiltriraš Valentinu u društvo, pričala je sa Aleks o cigaretama.

– Ona je starmala, ne može da nešto ne izbrblja, da se ne ubaci u neku priču, a može da bude simpatična. Kao da je đavo neki tjera samo da nešto kaže. Ali eto, spuštam loptu – otkrio je Zvezdan, pa se obratio supruzi:

– Vidim da Ane nema, ljubim je i volim, nadam se da će stići stikovi, čisto da znam da je sve u redu. Saro, volim te – poručio je Slavnić, piše Kurir.

Facebook komentari