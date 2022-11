PROGOVORIO O ULASKU U ZADRUGU: Mensur otkrio kako će se ponašati – “Ja jesam nju volio…”

Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić progovorio je o svom učešću u prethodnoj sezoni ”Zadruge”, a onda se osvrnuo i na dešavanja u šestoj sezoni rijalitija ”Zadruga”.

Naime, Mensur je na samom početku razgovora otkrio kada bi ušao šta bi bilo sa njim i njegovom bivšom devojkom Milicom Veselinović.

– Ne bi bilo ništa. Kraj – jasan je bio Mensur, pa se prisjetio svog učešća u petoj sezoni rijaltiija ”Zadruga”.

– Sad kad gledam nemam nikakav doživljaj, izgubio sam osjećaj i za komentarisanje, ne za nešto drugo. Uopšte ne doživljavam, nezainteresovan sam. Ja jesam nju volio dok sam bio sa njom, otkad sam izašao iz veze s njom sve je to stajalo postepeno i to je to – rekao je Ajdarpašić, pa otkrio da li se ikada pokajao za nešto iz odnosa sa Milicom:

– Ne bih u vezu uopšte ulazio, bio bih svoj, sam, zezao bih se, lijepo bih se provodio, provodio bih vrijeme najbolje što mogu, to bih promijenio. Bio bih stabliniji, smireniji, ne bih sve primao ka srcu, ako ništa trudio bih se. Kroz te odnose sam dosta sazrio i iz njih naučio dosta – tvrdi on.

Ovom prilikom Mensur je otkrio i u kakvom je odnosu sa porodicom Karić.

– Ne postoji odnos, nema odnosa. Rekao sam već da me to nije iznenadilo, ali me je začudilo malo – završava Mensur, piše E-dijaspora.info.

