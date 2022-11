SUSRET IVANA I SINA DALEKO ODJEKNUO – Oglasio se Osman Karić i dao svoj sud o trenutnoj situaciji

Jedan od najemotivnijih dana u “Zadruzi” je svakako susret Ivana Marinkovića sa svojim sinom Željkom. Čitava nacija je plakala gledajući susret oca i sina, a emocije nisu izostale ni kod zadrugara. Tim povodom oglasio se i Osman Karić.



– Šta reći o susretu oca i sina posle toliko vremena? Bilo je baš dirljivo i srceparajuće. Verujem da je mnogima taj susret naterao suze na oči. Za Ivana Marinkovića nemam opravdanja što se do sada nije bavio svojim sinom ,mada mislim da je njegovo odsustvo i učestvovanje u nekom tamo rijalitiju doprinelo da sina potisne negde duboko u sebi – rekao je Karić i dodao:



– Danas je to isplivalo, danas je osetio tu iskonsku roditeljsju ljubav. Od danas, ništa više neće biti isto kada je odnos Ivana i malog Željka Marinkovića. Što se tiče Marije i Miljane, naravno da je i njima drago ,Miljana je čak i suzu pustila, a Marija svesna da dete mora znati ko mu je otac – rekao je Osman, te je odlučio i da prokomentariše izjavu Siniše Kulića, Željkovog dede, koji je rekao da će pre on biti Josip Broz Tito, nego što će se njegov unuk prezivati Marinković:

– Danas sam pročitao i izjavu Siniše Kulića, koji kaže da će on pre biti Broz, nego da se Željko preziva Marinković. Može se Siniša preziveti Broz, ali nikada neće biti Tito, a Željko će biti Marinković, jer on to jeste – zaključio je Osman, piše alo.

