MARIJA PRIJETILA IVANU – NIKADA NEĆEŠ VIDJETI ŽELJKA! Zabranila produkciji da ga UVEDU?! Uslijedile riječi koje BOLE

Produkcija “Zadruge” priredila je iznenađenje Ivanu Marinkoviću, kada se dogodio prvi susret sa njegovim sinom Željkom Kulićem. Čitava nacija je plakala gledajući susret oca i sina, a emocije nisu izostale ni kod zadrugara.

Kako je i sam otac, koji je dugo bio razdvojen od svoje djece, ovu situaciju prokomentarisao je i bivši zadrugar Edis Fetić.

– Svidjelo mi se sve, to ne može nikom da se ne svidi, ipak je to susret oca i sina. Mislim da mali Željko još ne zna, još je mali, nije živeo sa njim, nema taj osećaj, ali je sve to lepo izgledalo, baš lepo. Drago mi je da su se videli, taj odnos treba da postoji. Nemaju pravo ni Miljana i Marija da brane taj odnos, ipak je to njegovo dete – istakao je Edo i dodao da je po njegovom mišljenju Marija Kulić glavna uloga koja vuče sve konce.

– Ne možemo okriviti nijednu stranu, on da je imao želju, našao bi način, druga stvar, mislim da majka stvara taj dobar odnos. Mada Miljanu ne možemo okriviti nizašta, ona nije dobro, pa nije, ali Marija tu vodi glavne konce, tako da kako je Marija popustila, tako su se oni i videli. Najviše je kriva Marija zbog tog lošeg odnosa. Sam ulazak Marije i te njihove rasprave, ne znam šta joj se desilo da popusti, do pre dva dana je bilo: “Nikad ga nećeš vidjeti”, ali eto bolje što je tako – priča bivši zadrugar.

Edo je istakao da je potrebno vrijeme da bi se javio osjećaj između oca i sina, ali da je sada idealan trenutak za to.

– Ne znam koliko se oni dugo vidjeli, jedno tri, četiri godine sigurno, treba tu malo vremena da bi se javio taj neki osjećaj. Kad su se moja djeca rodila tek poslije mjesec, dva sam stekao taj neki osjećaj roditeljstva. Neko provedeno vrijeme bi trebalo, sad su zajedno tamo, a ne postoji roditelj koji nema želju da vidi svoje dijete, bar ja mislim da ne postoji. Trebalo bi da bude malo bolji odnos – naveo je bivši zadrugar.

Fetić je prokomentarisao i Nenada Macanovića Bebicu, koji je u ovoj sezoni kamen spoticanja mnogih.

– Mišljenje o njemu mi se menja u zavisnosti od njegovih postupaka. Nekad mislim da je klasičan prevarant, nekad mi ga bude žao. Ne možeš ti voljeti tuđu djecu više nego svoju. To su neki njegovi problemi iz mladosti, sklanjan je sa strane, a Kulići su proizvođači rijaliti igrača. Proizveli su Ivana, Zolu, evo sad i Bebicu. Svake sezone izađe novi iz njihove fabrike, ali mislim da je ovaj njihov najgori proizvod, malo im se i otrgao kontroli, čak ni oni ne mogu da definišu. Čudan mi je, ne mogu da vjerujem da je toliko inteligentan da to radi iz neke veće koristi, to nije sigurno, vjerovatno se čovjek pogubio. Ili ta neprimijećenost kroz porodicu, sklanjanje sa strane, i onda mu prija pažnja, pa bilo kakva – rekao je Fetić, piše Pink.

Facebook komentari