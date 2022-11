NAKON TEŠKIH UVREDA SUOČILI SE MAJA NI MILJAN! Nastala pometnja u emisiji!

Emisija koju vodi i uređuje popularni zadrugar, Ivan Marinković “Radioaktivnost” je napravila opštu pometnju, a njegova današnja koleginica Aleksandra Nikolić i on ugostili su Miljana Vračevića i Maju Marinković, koji su se nedavno žestoko posvađali, a tom prilikom su pale jako teške riječi.

Voditelji su riješili da svoje cimere suoči i postave im niz škatljivih pitanja, koja danima intrigiraju javnost.

– Miljan i ti ste imali super odnos, ti pojasni o čemu se tu radi – pitao je Marinković na samom stratu.

– S obzirom da se svašta izdešavalo između nads dvoje, riješila sam da taj sukob prekinem jer je otišao u neku krajnost. Sa moje strane je bilo jako ružno, ja nemam problem da priznam da griješim za te stvari koje sam rekla za njegovu porodicu. Moja je greška, ali ne mogu da dopustim da meni neko vrijeđa porodicu. Svako podjednako od nas voli svoje – rekla je Maja.

– Meni je, u najmanju ruku sada neprijatno – rekao je Ivan.

– Ja sam rekao šta sam rekao, ja sam prestao. Svi znaju. Ja sam sinoć uporedio to na predivnom primjeru. Mi smo svi djeca, ali dijete, u biti dijete, znamo svi šta je. Kreni od dječije pjesmice, cipelice, sve, to je dijete. Ja sam iznio stvari… Sinoć kaže Boža, to se u Bosni plaća glavom. Krupne su to riječi, ali je meni najgore što je to krenulo jer sam rekao nešto. I Bilal i Maja imaju to da sam im ja za nešto kriv, a krenulo joj to od jastuka. Ja sam rekao ono što joj je njen dečko, tj. sada muž rekao – rekao je Miljan.

– Ne, prije toga si mi rekao: “Ko joj j mater”. Samim tim, kad se to toliko naglašava, to ljudima ulazi u uši. Ja sam na to ustala i rekla: “Reci to nekome kod kuće” – dodala je Maja.

– Ja sam samim ulaskom ovdje bio svjestan da će se ovo dešavati, ali sam u prvoj sezoni ovo dobio samo od Jelene Golubović. Ja znam da me on (Taki) nazove i kaže da ne zna šta da radi. Kada je imala ovde raznih situacija, kaže da me da njoj na telefon, da popričamo i ostalo. Ni jednog momenta nisam imao drugi stav i način. Maju je pojeo rijaliti, ona ne vidi realne slike nekih ljudi. Mi smo terali cirkus sa ovom pričom. Možda sam ja pogriješio, jer se u međuvremenu zaljubila – rekao je Miljan.

– Ne, ne, ne. Okej. Imaš puno pravo da kažeš jer sam ja počela sve ove stvari. Nervira me kod tebe to što se ti posvađaš sa 10 djevojaka u kući, tebi kad se uzvrati, shvatiš srčano, a želiš da napraviš da su svi tebe uvrijedili. Jesam bila brutalna, žao mi je, ali nisi bio blag kad si mi to pričao – nadovazala se Maja, piše Informer.

