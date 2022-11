SMIJEŠNA MI JE NJIHOVA VEZA – Aleks bez dlake na jeziku oplela po Maji i Bilalu

Aleksandra Nikolić je sinoć razgovarala sa Darkom, te je prokomentarisala svadbu Bilala i Maje:

– Bilo je jako lijepo, danas sam nazadravila više puta, i super mi je bilo. Ja sam bila tetka iz Beča. Meni je jako drago da se Maji ispunila želja, bila sam jako vesela i raspoložena. Ona je mene pohvaila i tako – rekla je Aleks, pa je komentarisala odnos nje i BIlala.

– Ta veza mi je smiješna, ima tu starasti, ali po meni ništa to nije ozbiljno. Iste scene se ponavljaju, a to po mom mišljenju nije praov zaljubljivanje, to je neko sviđanje. On je njui već prevario. Ni na kraj pameti mi nije bilo da to može da se desi sa Majom Kovačević. Što se tiče Milice i Bilala ja nisam znala za ceduljice, a Anđela mi je rekla da se Milici sviđa Bilal, a bilo mi je čudno da se ona povjeravala Bilalu kada smo mi bile u svađi. Mi smo sada rijaliti koleginice – rekla je Aleks.

– Milica je danas htjela da spava sa Markom, a on se ljubio sa Matorom i prišao kako bi spavao sa njom. Ja nisam to vidjela ali bih pala u nesvijest. – rekla je Aleks, piše Alo.

