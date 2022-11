NA CEDULJICI NAPISANO ALEKS I ZVEZDAN! Pojavio se papirić zbog kog je Slavnić strepio, a ovako je Nikolićeva reagovala!

On je najprije upao u paniku kada je ušla Marija Kulić koja je kazala Zorici Marković šta je vidjela na televiziji, a potom se pojavila cedulja na kojoj je bilo ispisano Aleksandrino i njegovo ime.

Slavnić je danima mučio muku ako se sazna za papirić na kom je Ivan Marinković napisao Aleks i Zvezdan, koji se pojavio.

A iako je Aleksandra precrtala Zvezdanovo ime, svi se pitaju zašto je Ivan to napisao kada je poznato da je on jedan od rijetkih koji se prijateljski odnosi prema Nikolićevoj.

Zbog ovoga što je Marinković napisao svi su počeli sve više da sumnjaju da su Slavnić i Nikolićeva u nekoj vezi.

A cijelu priču podgrijala je Marija koja je prilikom ulaska u rijaliti otkrila šta je vidjela:

– Zorice, bila sam kod kuće i gledala sam svojim očima. Zvezdan stane i gleda je, gleda pravo u nju, a ona baca pogled… Nije tu ništa konkretno. Kakvi da ona voli Dejana, to je ili dogovor… On je njen tip, Kristijan prošle godine, Car, takve su mu priče… To su njeni tipovi, kakav Dejan. On ako je normalan vidio je ono što sam vidjela i ja. Oni su počeli da sjede zajedno, tik ruka uz ruku, rame na rame. Juče stave naočare, drži on ruke, a ja ih gledam, ruka uz ruku, on kao i ona. On stavi naočare, stavi i ona, odn drži ruke, a drži ih i ona. Pitala me je danas da li se nešto vidi napolju, ja sam rekla: “Ma jok”. Ja sam sa slikom napolju došla ovdje da se uverim. Da li Zvezdan hoće da pokaže njeno pravo lice i da je zavodi ili se i on zaljubio, a krije, to ne znam, ali ona 100 posto – ispričala je Kulićka, piše Informer.

