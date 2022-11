U “Zadruzi” slavila Bajram, a na ruci ispisala ovo: Otišla je u pravoslavnu svetinju i priznanjem dirnula sve

Bivša učesnica “Zadruge” Irma Serjanić progovorila je o svom porijeklu i vjeroispovesti i tom prilikom otkrila brojne stvari iz svog života koje javnost nije znala.

Irma je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali naglašava da dolazi iz mješovitog braka, te da se nikada nije izjasnila koje je vjeroispovijesti, budući da, kako kaže, prihvata i poštuje sve vjere i običaje. Serjanićeva je u petoj sezoni “Zadruge” sa ostalim cimerima islamske vjeroispovijesti proslavljala veliki praznik Bajram, ali nikada nije krila da poštuje i pravoslavlje.

Sada je objavila fotografiju iz sprskog, pravoslavnog manastira Tumane i poslala snažnu poruku:

– Bosanka sam… Ponosna… Nažalost, narod porijeklo vaše države dovodi u vezu sa vjeroispovešću, šta ćeš, neinformisani. Kao što neki znaju, a neki ne, dijete sam mešovitog braka… Mnogi smatraju da to baš i nije dobro zbog deklarisanja, ja lično smatram da je to predivno, što mi je baš dat izbor od mojih roditelja da biram šta želim, i na kraju krajeva, ako želim, a puna sam znanja o mnogim kulturama i blagodetima istih. Smijem da se kladim da 80% građana naše divne ni ne zna kako su nastale slave. Nije ni bitno… Najveće bogatstvo koje svaki čovjek treba da ima ili da okusi, ako ne rođenjem, onda kroz prijateljstva koja sa sobom donose, kako različite vjere, tako i različite kulture i poglede na život, a to se treba poštovati jer očekuješ isto, zar ne? Zar treba spuštati pogled ili okretati očima ako je neko musliman, katolik, pravoslavac? Strašno, zar ne? – napisala je Irma pored slike ispred manastira Tumane i nastavila:

– Nikada neću zaboraviti jednu “Zadrugoviziju” na kojoj sam na svoju ruku ispisala JNA i ponosno skakala na istoj toj bini dok sam svima slala ljubav, jer ljubav je sve… Nikada se nisam izjašnjavala kao pripadnica bilo koje vjeroispovesti, slavila sam i poštovala sve što mi je srcu drago… A drago mi je sve, jer u svakom prazniku, svakoj slavi, svakoj vjeri je bitno šta tražite i vidite u njoj, a ja sam u svemu tome vidjela i tražila ljubav! Ona nas sve čuva i povezuje, volimo se i poštujmo, braćo i sestre! PS ja vjerujem u energiju – zaključila je Irma, prenosi Srbija danas.

