“BIO SAM OČAJAN KAD SAM ČUO DA JE TRUDNA!” Ivan na STUBU SRAMA jer želi da SINA pošalje u HRANITELJSKU PORODICU

U toku nastavka emisije ‘Pitanja gledalaca’. Prvo pitanje postavljeno je nekoliko zadrugara.

– Kako vas nije sramota da slušate da čovek za vlastito dete kaže da želi da vidi u hraniteljskoj porodici? Keriću, bravo – glasilo je pitanje.

– Ja sam upoznao ljude koji su bili u hraniteljskoj porodici. Najbolje roditelj može da brine o detetu. Video sam kako se Miljana zalaže za dete i brine o njemu. Ljudi žele da imaju dete i godinama se bore za to. Marija i Miljana se rukama i nogama bore za dete. Ivane, treba sramota da te bude – rekao je Adam.

– Ivan samo jede go*na. Kada sam bila bolesna i primala hemioterapiju, Miljana je bila ovde, meni je jako bilo loše. Razmišljala sam šta će biti ako ja umrem. Moja Tijana je rekla: “Mama, nemoj da brineš, znaš koliko ja volim Željka, biću ja staratelj”. Bili su periodi kada sam ja jako razmišljala o tome. Bog je bio na mojoj strani, na kraju je sve kako treba. Sve može da se desi, ali Željko ne može da ode u hraniteljsku porodicu. Jedino ako cela porodica pogine – kazala je Marija.

– Ja sam rekao da Miljana ne može da bude pogodna majka – rekao je Ivan.

– Nije želeo da se dete rodi, pokušavao je da dete silom odvede na kiretažu. Varao je dok je bila trudna, ljubio se sa drugim devojkama. Sve je radio da je psihički urniše. Zahvaljujući meni je odražana ta trudnoća. Počeo je sada da pričam pa sam se ja ubacila. Naravno da će pisati da je otac NN lice, on ne zaslužuje da bude upisan. Šutnuo je trudnu i kleo je dete – kazala je Marija.

– Bio sam očajan kada sam čuo da je trudna. Znao sam ko je i šta je Miljana. Marija i Siniša su prvi razmišljali da li da se rodi to dete, ne zbog mene, nego Miljane. Pitanje je bilo da li je Miljana podobna majka. Postoje snimci gde je Marija postavljala pitanje da li će se dete roditi, ili neće. Kada su uvideli da su moji geni dobri, onda su se smirili. Ja nisam rekao je Marija neodgovorna, ona je sama rekla da se uplašila ko će biti staratelj, kada ona umre. Valjda treba to da bude majka, a ne Tijana i Ana. Ovde se provlačilo da se ljudi napolju, počevši od moje devojke zalažu za to da se dete da na usvajanje. Ja sam skapirao da Jelena ne želi da mi preuzmemo dete, nego da dete bude u hraniteljskoj porodici, nego kod nekog drugog. Ne mislim da je njemu kod Kulića loše, kad to kažem, ne mislim na Miljanu. Jelena i ja nismo želeli da preuzmemo odgovornost i uzmemo ga. Ja sam ponižen onog moment kada su oni stavili da je otac deteta NN lice. Šta ću i kako ja raditi napolju, to niko neće znati. Neću sebi dozvoliti da ja Mariji i,i bilo kome dokazujem neke stvari i govorim kakav ću biti. Niko ne može u mene da uperuje prstom. Siniša i ja smo se čuli, bili dobri, a onda su govorili neke stvari, kao što su pričali i za Zolu. Marija je žena koja je odgajala – rekao je Ivan, piše Srbija danas.

